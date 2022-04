Apple kondigt MacBook Air 2022 mogelijk al aan tijdens WWDC

De release van de nieuwe MacBook Air 2022 is mogelijk dichterbij dan we dachten. Volgens de gerenommeerde Apple-insider Mark Gurman wil Apple tijdens WWDC ‘een aantal nieuwe Macs lanceren’. Een daarvan is mogelijk de nieuwe MacBook Air.

MacBook Air 2022: releasetijdens WWDC?

De WWDC is de jaarlijkse conferentie voor ontwikkelaars van Apple. Het bedrijf presenteert dan zijn nieuwe besturingssystemen, waaronder iOS 16, iPadOS 16, macOS 13 en meer. Soms grijpt Apple het event ook aan om nieuwe hardware in de spotlights te zetten – zo ook waarschijnlijk dit jaar.

‘Apple maakt zich op om de komende maanden een aantal nieuwe Macs te lanceren. Waar kan dat beter dan op WWDC?’, schrijft Gurman in zijn wekelijkse Power On-nieuwsbrief. ‘Er is mij verteld dat er rond het midden van het jaar of in het begin van de tweede helft van het jaar twee nieuwe Macs komen’, vervolgt hij. ‘Een daarvan is waarschijnlijk de nieuwe MacBook Air.’

De WWDC vindt dit jaar plaats op 6 juni, zo kondigde Apple vorige week aan. Op deze dag horen we de mogelijk meer over de nieuwe MacBook Air, die volgens geruchten flink verandert. Het zou de eerste Mac zijn met een M2-chip. Bovendien komt er een herontwerp, dat lijkt op de huidige MacBook Pro 2021. Verder zou de MacBook Air witte randen om het scherm hebben en heeft hij kleurrijke kleuropties, vergelijkbaar met de 24-inch iMac 2021.

Meer nieuwe Macs

De MacBook Air is niet de enige nieuwe Mac die in ontwikkeling is. Andere Macs die volgens Gurman op korte termijn een update krijgen zijn een geüpdate Mac mini, 24-inch iMac en een low-end’ 13-inch MacBook Pro. Ook maakt Apple werk van twee nieuwe high-end Macs, want een nieuwe Mac Pro en iMac Pro zijn in aantocht.

