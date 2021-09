‘Nieuwe MacBook Air 2022 verschijnt later dan verwacht’

Het is alweer bijna een jaar geleden dat Apple de M1 MacBook Air uitbracht, die geweldig snel is. Het lijkt er echter op dat we nog lang moeten wachten op zijn opvolger. Apple zou bij de nieuwe MacBook Air mikken op een release eind 2022.

MacBook Air 2022 release

De gerenommeerde Apple-analist Ming-Chi Kuo meldt dat de nieuwe MacBook Air pas in het derde kwartaal van 2022 verschijnt. De massaproductie start in het tweede of begin van het derde kwartaal. Het lijkt dus nog minstens een jaar te duren voordat Apple een nieuwe Air uitbrengt.

Van de nieuwe Air wordt veel verwacht. Volgens Mark Gurman van Bloomberg – een andere betrouwbare Apple-insider – krijgt de nieuwe Air een ‘dunnere en lichtere’ behuizing. Ook keert de usb-poort terug: de MacBook Air zou twee USB-4-poorten hebben.

Verder keert de Magsafe-oplaadconnector terug. Dit is een oplader die je magnetisch aan je MacBook koppelt. Zo voorkom je dat je MacBook op de grond valt als je per ongeluk tegen de kabel loopt. Er zijn ook geruchten geweest dat de MacBook Air 2022 verkrijgbaar is in vrolijke tinten, vergelijkbaar met de iMac 2021. En ongetwijfeld stopt Apple er weer een krachtige processor in, die mogelijk de M2 wordt genoemd.

Of toch de M1 MacBook Air?

Op de nieuwe MacBook Air moeten we dus nog lang wachten, maar de M1-versie is nog steeds erg goed. De M1-chip is verbluffend snel; de Air is (bijna) net zo krachtig als zijn duurdere Pro-broers en kan processor-intensieve taken aan. Ben je toe aan een nieuwe MacBook Air, dan is dit dus ook een prima moment om er een te kopen.

Beschouw je jezelf als een professionele gebruiker, dan loont het om nog even te wachten. Volgens geruchten brengt Apple in oktober een nieuw ontworpen MacBook Pro uit. Die is volgens geruchten voorzien van een krachtige M1X-chip, krijgt er extra aansluitingen bij (USB 4 en SD) en heeft een scherm van mini-led.

