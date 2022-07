MacBook Air 2022 pre-order gestart: de beste deals voor Apple’s nieuwste laptop

Een nieuw ontwerp, razendsnelle M2-chip en een groter scherm. De MacBook Air 2022 is vanaf nu te als pre-order beschikbaar in Nederland. Wij hebben de beste deals op een rij gezet.

MacBook Air 2022 bestellen in Nederland

De MacBook Air 2022 pre-order is vandaag stipt om 14:00 uur Nederlandse tijd van start gegaan. De gloednieuwe laptop van Apple kun je vanaf nu bestellen en de eerste exemplaren worden volgende week vrijdag geleverd.

Bij het bestellen heb je de keuze uit verschillende modellen. De MacBook Air is 2022 verkrijgbaar vanaf 1519 euro. Dit is de goedkoopste versie. Je kunt echter nog kiezen voor meer grafische power (een 10-core GPU in plaats van 8), meer werkgeheugen en meer SSD-opslag. Wat betreft de kleur heb je de keuze uit Middernacht (donkerblauw), Sterrenlicht (goud), zilver en spacegrijs.

Bestel de MacBook Air 2022 bij de volgende webwinkels

Houd bij bovenstaande deals ook rekening met de levertijd. Het is niet duidelijk hoe groot de voorraad is die Apple uitlevert, dus kan het goed dat bepaalde kleuren en modellen na een tijdje bij de ene webshop later verkrijgbaar zijn dan bij de andere.

Meer over de MacBook Air 2022

De MacBook Air 2022 heeft een nieuw design, dat veel lijkt op de nieuwste MacBook Pro-modellen. Aan de bovenkant van het 13,6-inch scherm bevindt zich de kenmerkende notch. Daarin heeft Apple een verbeterde 1080p-camera verstopt, waardoor je er een stuk scherper op staat tijdens het videobellen

De nieuwe Air is de eerste met een M2-chip. Die is volgens Apple 18 procent sneller dan zijn voorganger. Ook is de grafische chip verbeterd, waardoor de machine beter overweg kan met taken als videobewerking en gaming. Energiezuinig is de M2 ook. Het scherm is iets groter geworden (13,6 in plaats van 13,3 inch), maar de batterijduur blijft hetzelfde met 18 uur voor het afspelen van video.

