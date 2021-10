‘Nieuwe renders MacBook Air 2022 tonen witte notch en dunne bezels’

Apple heeft onlangs de nieuwe MacBook Pro met fris design aangekondigd. Volgens de meest recente geruchten krijgt ook de MacBook Air in 2022 een nieuw ontwerp. Zo krijgt de laptop witte schermranden en jawel – een notch.

Scherminkepingen zijn weer hélemaal in: ook MacBook Air krijgt notch

De nieuwe MacBook Air krijgt een notch. Dat zeggen meerdere bekende lekkers, waaronder Jon Prosser van Front Page Tech en Dylandkt. Apple bewees met de nieuwe MacBook Pro dat een notch anno 2021 nog prima kan. In 2022 volgt dus ook de MacBook Air. Het grote verschil tussen de twee laptops, is dat de MacBook Air witte schermranden heeft – en dus ook een witte notch. De MacBook Pro en de iPhone hebben zwarte schermranden.

Vanwege de zwarte schermranden is de notch niet altijd zichtbaar. De notch van de MacBook Air is met zijn witte kleur echter altijd in zicht. De iPhone 13 heeft voor het eerst in de iPhone-geschiedenis een kleinere notch en Android-smartphones zijn al jaren over gestapt op zogenoemde ‘holepunch’-ontwerpen. Het leek erop dat Apple langzaam dezelfde overstap ging maken. Niets blijkt dus minder waar – tenminste, voor nu.

Naast de notch zien we een aantal andere grote veranderingen aan het ontwerp van de nieuwe MacBook Air. Zo loopt de laptop niet meer taps toe af. Hierdoor lijkt de Air vanaf de zijkant meer op een iPad Pro dan op een laptop. Ook maakt MagSafe een terugkeer, zoals we eerder op de MacBook Pro zagen. Daarnaast komt de nieuwe laptop in allerlei vrolijke kleuren op de markt – waaronder groen, blauw en rood.

Waarom een notch, Apple?

De notch heeft een aantal voordelen. Zo zijn de bezels een stuk dunner dan voorheen, waardoor het scherm kan groeien zonder dat de laptop zelf groter wordt. De beruchte scherminkeping zorgt daarnaast voor brand awareness. Iedereen herkent de iPhone aan zijn notch en het drievoudige camera-ontwerp, maar het design van de MacBook had voorheen weinig eigen DNA – op het Apple-logo na, natuurlijk. Daar komt verandering in, mede dankzij de notch.

Maar, is de notch dan ook een beetje mooi? Dat is natuurlijk subjectief. Veel mensen vinden de scherminkeping lelijk. De notch zorgt voor een flinke dosis asymmetrie, die we niet van Apple gewend zijn. Mocht je een hekel hebben aan het nieuwe ontwerp, dan zul je nog een aantal jaar met je ‘oude’ MacBook moeten doen. Apple kennende gaat de notch de komende jaren nog nérgens heen.

