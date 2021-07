‘Volgende MacBook Air krijgt scherm van mini-led, komt uit in 2022’

Apple-analist Ming-Chi Kuo zegt dat de volgende MacBook Air halverwege 2022 uitkomt. De laptop zou de mini-led-schermtechniek gaan gebruiken.

Volgens Kuo krijgt de nieuwe MacBook Air een scherm van 13,3 inch en wordt de overstap naar mini-led gemaakt. Kuo staat bekend als één van de meest betrouwbare bronnen als het op Apple-geruchten aankomt.

Zoals de naam doet vermoeden, bestaat een mini-led-scherm uit heel veel kleine ledlampjes. Hierdoor schiet de contrastwaarde van het display omhoog en ogen kleuren veel dieper. Zwart is bijvoorbeeld écht zwart. Mini-led werkt in dat opzicht ongeveer hetzelfde als oled, een schermtechnologie die Apple ook veel gebruikt.

De doorgaans betrouwbare bron zegt dat Apple de laptop “halverwege” 2022 presenteert. Daardoor zijn alle ogen gericht op WWDC 2022. Apples jaarlijkse conferentie voor ontwikkelaars vindt altijd in juni plaats. Meestal wordt hier enkel software gepresenteerd, zoals onlangs iOS 15, maar soms laat Apple ook nieuwe hardware zien.

Volgens Kuo krijgt de MacBook Air van 2022 een nieuwe Apple Silicon-chip. De huidige versie wordt aangestuurd door een M1-chip, dus mogelijk heeft hij het over de komst van een M2-variant.

Ook verwachten we dat de nieuwe MacBook Air een fris design krijgt. De laptop ziet er al jaren ongeveer hetzelfde uit en Apple schijnt haar producten meer in één jasje te gaan steken. Zo zou de volgende MacBook Air een hoekig design met rechtopstaande randen krijgen, net als de onlangs verschenen iMac (2021) en iPad Air van 2020.

De toekomst van Apples laptops

Het worden spannende tijden voor een van Apples meest iconische producten: de MacBook. Als de geruchten kloppen, verschijnt later dit jaar de MacBook Pro 2021. Apples meest krachtige laptop zou de overstap maken naar een betere versie van de M1-chip en een M1X-processor krijgen.

Begin volgend jaar staat de upgrade voor de MacBook Air dus op de planning. Afgelopen week hebben we al een artikel gemaakt waarin we de belangrijkste geruchten voor je verzameld hebben. Check ‘m via de link hieronder.

