MacBook Air 2022 nu beschikbaar: hier kun je de laptop het beste kopen

Het is zover: de MacBook Air 2022 is er nu écht. De nieuwe laptop heeft een nieuw design en een krachtige M2-chip. Hier kun je de MacBook Air 2022 het beste kopen!

MacBook Air 2022: nu te koop

Het wachten is voorbij, want de opvolger van de MacBook Air is nú beschikbaar. Er is best veel veranderd bij de laptop, want hij heeft een nieuwe look die wel wat weg heeft van een dunnere MacBook Pro. Daarnaast beschikt de Air over de gloednieuwe M2-chip.

De MacBook Air 2022 is te koop vanaf 1519 euro bij de grote online winkels. Wij hebben alvast een lijstje gemaakt waar je de nieuwe MacBook Air 2022 kunt kopen. Dan kun je snel checken of ze op voorraad zijn!

MacBook Air 2022 kopen

Je moet wel rekening houden met een mogelijke levertijd, want het kan goed zijn dat bepaalde kleuren of modellen niet genoeg geleverd worden door Apple. Ook kan het zo zijn dat bij de ene webshop een bepaalde configuratie uitverkocht is en bij een andere nog beschikbaar.

Meer over de M2-chip

De M2-chip in de MacBook Air 2022 is de nieuwste chip van Apple en is volgens de fabrikant 18 procent sneller dan zijn voorganger. Daarnaast is de chip ook een stuk energiezuiniger geworden.

Het blijft echter niet alleen bij de nieuwe chip, want de MacBook Air 2022 heeft ook een groter scherm gekregen (13.6 inch). De accuduur is wel ongeveer hetzelfde gebleven als de Air met M1, maar die was al prima (volgens Apple 18 uur video kijken met één acculading).

Lees meer: Apple kondigt MacBook Air 2022 aan: hier lees je alles over de laptop

