‘MacBook Air 2022 verkrijgbaar in minder kleuren dan gedacht’

De MacBook Air 2022 is waarschijnlijk verkrijgbaar in minder kleuren dan gedacht. Volgens een bekende analist houdt Apple het bij de traditionele tinten plus één nieuwe variant.

‘MacBook Air 2022 krijgt traditionele kleuren’

Na het verschijnen van de fleurige 24 inch-iMac gingen er al snel geruchten over de MacBook Air 2022: ook die zou op de markt komen in meerdere hippe kleuren. De zeer betrouwbare Apple-journalist Mark Gurman denkt dat het zo’n vaart niet zal lopen. Volgens hem is de laptop straks gewoon verkrijgbaar in de traditionele varianten Spacegrijs, Zilver en Goud. Er zou slechts één nieuw model bijkomen met een blauwe behuizing. Daarnaast lijkt het goud volgens Gurman ditmaal meer op champagne.

Of je dat fijn of jammer vindt, is natuurlijk heel persoonlijk. Wij zien onszelf nog niet direct in het café zitten met een knalgele MacBook. We zijn dan ook blij dat Apple in ieder geval wat neutralere kleuren aan blijft bieden.

De huidige MacBook Air

Gurman rept met geen woord over de kleur van de bezels. De schermranden van de iMac zijn wit en algemeen wordt aangenomen dat hetzelfde geldt voor de nieuwe MacBook. Wanneer Apple inderdaad een Spacegrijs-model uitbrengt, zou het ons echter niet verbazen als de randen gewoon zwart blijven.

Dit kun je verwachten van de nieuwe MacBook Air

Apple presenteert de nieuwe laptop mogelijk al aanstaande maandag tijdens de ontwikkelaarsconferentie WWDC 2022. Frisse kleuren of niet, het design van de MacBook Air 2022 gaat flink op de schop. Dat zou lijken op dat van de MacBook Pro 2021. Je mag dunnere schermranden verwachten en een platter ontwerp. Wel blijft de Air een stuk lichter en dunner dan de duurdere modellen.

Daarnaast verwachten we een snellere M2-chip en een betere webcam met 1080p-resolutie. Die camera zit mogelijk in een notch, net als op de MacBook Pro.

