MacBook Air 2022 pre-order datum bekend: bestellen kan vrijdag

Vorige maand presenteerde Apple een flink verbeterde MacBook Air, maar meer dan dat de verkoop in juli start, wisten we niet. Nu is datum van de pre-order van de MacBook Air 2022 bekend. Bestellen kan aanstaande vrijdag al, op 6 juli.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

MacBook Air pre-order start op 6 juli

Op vrijdag 8 juli is de vernieuwde MacBook Air 2022 vanaf 14:00 uur te bestellen. Ben je er snel bij, dan heb je de MacBook Air waarschijnlijk op z’n vroegst op vrijdag 15 juli in huis. Vanaf dit moment ligt de Air ook in de winkels.

De nieuwe MacBook Air is verkrijgbaar vanaf 1519 euro. Wil je hem hebben? Bedenk dan alvast welke kleurtint je wil kiezen: middernacht, sterrenlicht, zilver of spacegrijs.

Dit artikel wordt aangevuld.