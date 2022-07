MacBook Air 2022 pre-order datum bekend: bestellen kan vrijdag

Vorige maand presenteerde Apple een flink verbeterde MacBook Air, maar meer dan dat de verkoop in juli start, wisten we niet. Nu is datum van de pre-order van de MacBook Air 2022 bekend. Bestellen kan aanstaande vrijdag al, op 8 juli.

MacBook Air pre-order start op 8 juli

Op vrijdag 8 juli is de vernieuwde MacBook Air 2022 vanaf 14:00 uur te bestellen. Dit kan via de website van Apple, of de Apple Store-app. Ben je er snel bij, dan heb je de MacBook Air waarschijnlijk op z’n vroegst op vrijdag 15 juli in huis. Vanaf dit moment ligt de Air ook in de winkels.

De MacBook Air is 2022 verkrijgbaar vanaf 1519 euro. Dit is de goedkoopste versie. Je kunt echter nog kiezen voor meer grafische krachten (een 10-core GPU in plaats van 8), meer RAM-geheugen en meer SSD-opslag. Wat betreft de kleur heb je de keuze uit Middernacht (donkerblauw), Sterrenlicht (goud), zilver en spacegrijs.

MacBook Air 2022 bestellen

De MacBook Air 2022 heeft een nieuw design, dat veel lijkt op de nieuwste MacBook Pro-modellen. Aan de bovenkant van het 13,6-inch scherm bevindt zich de kenmerkende notch. Daarin heeft Apple een verbeterde 1080p-camera verstopt, waardoor je er een stuk scherper op staat tijdens het videobellen

De nieuwe Air is de eerste met een M2-chip. Die is volgens Apple 18 procent sneller dan zijn voorganger. Ook is de grafische chip verbeterd, waardoor de machine beter overweg kan met taken als videobewerking en gaming. Energiezuinig is de M2 ook. Het scherm is iets groter geworden (13,6 in plaats van 13,3 inch), maar de batterijduur blijft 18 uur bij het afspelen van video.

MagSafe

Net als de MacBook Pro 2021 heeft de MacBook Air een MagSafe-oplaadpoort gekregen. Dit is een magnetische kabel, die vanzelf losschiet als je er per ongeluk tegenaan loopt. Opladen met usb-c kan nog steeds. En sneller dan voorheen, want de MacBook Air ondersteunt voor het eerst snelladen. Zo is de accu na 30 minuten opladen voor 50 procent gevuld.

Apple verkoopt overigens ook nog steeds de M1 MacBook Air uit 2020. Voor de meeste mensen is deze machine goed genoeg en met een prijskaartje van 1219 euro is hij driehonderd euro goedkoper. Bij veel winkels haal je hem nog voordeliger in huis, zoals je ziet in de MacBook Air prijsvergelijker.