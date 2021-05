‘MacBook Air 2021 komt in zomerse kleuren, net als nieuwe iMac’

De nieuwe iMac kun je in zeven zomerse uitvoeringen kopen en volgens een gerucht komt ook de MacBook Air 2021 in allerlei frisse kleuren. Ook zou de nieuwe Apple-laptop een verbeterde processor krijgen.

‘MacBook Air 2021 kopieert kleuren van iMac 2021’

In een nieuwe video zegt Jon Prosser dat de MacBook Air 2021 in allerlei felle, zomerse kleuren verschijnt. Prosser is een bekende bron in de Apple-wereld en voorspeldde eerder bijvoorbeeld de releasedatum van de iPhone SE en meerdere van zijn geruchten over de iPhone 12 bleken te kloppen.

Prosser legt uit dat de informatie komt van dezelfde bron komt die vroegtijdig op de hoogte was van het design van de iMac 2021. Apples kersverse desktop ging vorige week in de pre-order en is vanaf vanaf half mei verkrijgbaar. In februari liet Prosser het design van de nieuwe iMac al zien.

De iMac van 2021 komt in zeven frisse kleuren. Het lijkt onwaarschijnlijk dat de MacBook Air 2021 in net zoveel uitvoeringen verschijnt. Normaal gesproken kun je maximaal twee à drie kleuren kiezen.

‘Nieuwe MacBook Air komt in het blauw’

Wel geeft Prosser aan dat je de MacBook Air 2021 in ieder geval in het blauw kunt kopen. Ook zou de laptop een ander design krijgen met kleinere schermranden en een iets dunnere behuizing. Dit klinkt als het afgelopen week verschenen concept van de MacBook Air 2021.

Verder bevestigt de techjournalist dat de nieuwe MacBook Air een M2-chip krijgt. Deze wordt door Apple gemaakt en is de opvolger van de M1-processor, die de huidige Air-laptop van kracht voorziet. Volgens geruchten is de M2-chip sneller, energiezuiniger en is de massaproductie al begonnen.

Geruchten spreken elkaar tegen

Ming-Chi Kuo, een andere gerenommeerde bron in het Apple-wereldje, claimt dat de MacBook Air pas in 2022 vernieuwd wordt. De analist claimt dat de laptop dan ook direct een mini-led-scherm krijgt, net als de iPad Pro 2021.

