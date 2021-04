Dit kleurrijke MacBook Air 2021-concept grijpt terug naar de Apple iBook

Vorige week heeft Apple laten zien dat ze niet bang zijn om in te spelen op nostalgie. Een nieuw concept laat zien hoe de MacBook Air 2021 ook veel kan leren van de originele iBook.

Lees verder na de advertentie.

MacBook Air 2021 concept toont nieuwe kleuren

De MacBook Air en MacBook Pro zijn anno 2021 haast niet van elkaar te onderscheiden. Wat het design betreft lijken de twee enorm op elkaar, wat vooral te danken is aan de beschikbare kleuren. Nu Apple met de iMac 2021 heeft laten zien dat ze ook felgekleurde computers kunnen maken, kan dat dit jaar zomaar veranderen.

Met de iMac 2021 grijpt Apple terug op het ontwerp van de iMac G3, die in precies dezelfde kleuren op de markt kwam. Met de 24 inch-iMac spreekt Apple een soortgelijk publiek aan als met de iPad Air 2020, die ook in felle kleuren verscheen.

De MacBook Air 2021 is daarmee de logische volgende: een apparaat dat goedkoper is dan de MacBook Pro en daarmee in dezelfde doelgroep past als de 2021 iMac en de iPad Air van vorig jaar. 9to5Mac ontwierp een concept waarin te zien is hoe zo’n nieuwe MacBook af kan kijken bij de iBook G3. Deze voorloper op de MacBook verscheen in exact dezelfde kleuren als de iMac G3.

Zeker nu de MacBook Air en MacBook Pro op dezelfde versie van Apples M-chip draaien, zijn er meer manieren nodig om de twee van elkaar te onderscheiden. Een ander design kan hier een belangrijke rol bij spelen.

Wanneer komt de MacBook Air 2021?

Naar verwachting onthult Apple voor de start van het nieuwe studiejaar de MacBook Air 2021 en MacBook Pro 2021. Inmiddels zijn er al heel wat geruchten over uitgelekt, wat ons een goed beeld geeft van deze nieuwe laptops. Apple zou ook wat aanpassingen aan het design doorvoeren, een nieuwe lik verf zou daarbij dus niet misstaan. Welke kleur is jouw favoriet?