De nieuwe MacBook Air is beter te repareren dan zijn voorganger, maar makkelijk is het niet. Wel is het fijn dat het toetsenbord meer ruimte heeft gekregen, waardoor typen een stuk fijner aanvoelt. Dit (en meer) blijkt uit de teardown van de MacBook Air (2020).



MacBook Air 2020 teardown

Jarenlang werd de MacBook geplaagd door de problemen die het vlindertoetsenbord met zich meebracht, maar die tijd is voorbij. Dat laat de uitgebreide teardown van iFixit zien. Deze website heeft het nieuwe instapmodel uit elkaar geschroefd. Hierdoor weten we nu dat het vertrouwde toetsenbord meer ruimte heeft gekregen. Je kunt de toetsen daardoor dieper indrukken.

Naast dat het ‘nieuwe’ keyboard dus fijner typt, is men ook positief verrast over de trackpad. De aansluitkabels zijn namelijk simpel los te koppelen, waardoor het vervangen van de trackpad een eitje is. Bovendien kunnen reparateurs de accu nu zonder al teveel moeite vervangen. Ook andere simpele reparaties worden hierdoor makkelijker.



De nieuwe MacBook Air scoort echter nog steeds een onvoldoende als het op reparaties aankomt. iFixit geeft de laptop namelijk een 4. Aan de ene kant is het nieuwe instapmodel makkelijk uit elkaar te halen, maar om bijvoorbeeld het toetsenbord te vervangen moet nog steeds de hele behuizing uit elkaar geschroefd worden. Ook is het jammer dat de ssd-opslag en RAM-modules stevig zijn vast gesoldeerd.

