‘Gloednieuwe MacBook Air met 15 inch-scherm komt in 2023’

Apple werkt aan een MacBook Air met een 15 inch-scherm. Nooit eerder was er een MacBook Air met zo’n groot scherm.

MacBook Air krijgt binnenkort 15 inch-scherm

De huidige MacBook Air heeft een scherm van 13,3 inch. Hiermee is de laptop niet klein, maar ook zeker niet groot. Veel professionele gebruikers kiezen daarom voor de MacBook Pro, die een groter scherm van 14- of 16-inch heeft. De Pro is echter ook een stuk duurder. Volgens een nieuw gerucht komt Apple in 2023 met een grotere variant van de MacBook Air, om aan de wensen van een groter publiek te voldoen.

Het gerucht komt van betrouwbare lekker Ross Young, een schermanalist bij DSCC. Hij stelt dat het scherm van de grote MacBook Air ‘ongeveer 15 inch groot is’. De nieuwe laptop komt ook in een vertrouwde 13 inch-variant op de markt; zo kunnen mensen kiezen. De 13 inch-versie is een stuk handzamer, maar met een 15 inch-scherm gaat het bewerken van foto’s of het monteren van video’s prettiger.

Dit is niet de eerste keer dat we een gerucht horen over een grotere MacBook Air. In 2021 meldde Mark Gurman van Bloomberg al dat Apple ‘een grotere MacBook Air overwoog’. Nu het gerucht van meerdere betrouwbare bronnen komt, is de kans groot dat de laptop daadwerkelijk in ontwikkeling is.

Meer over de nieuwe MacBook Air

Er wordt nu al maanden gesproken over een nieuwe MacBook Air met een opgefrist ontwerp. De laptop zou de MacBook Pro achterna gaan, met dunnere schermranden en een notch. Deze schermranden zouden wit worden, in tegenstelling tot de zwarte bezels van de Pro. Hierdoor hebben beide laptops een compleet andere uitstraling.

Naast de witte schermranden zou de nieuwe MacBook Air in allerlei verschillende kleuren op de markt komen. Denk bijvoorbeeld aan blauw, paars en groen – vergelijkbaar met de kleuren van de iMac en de iPad Air. De nieuwe MacBook Air zou daarnaast zijn uitgerust met een gloednieuwe M2-chip. Het is nog niet duidelijk wat de specificaties daarvan zijn. Wel zou je meerdere externe beeldschermen kunnen aansluiten op de Air: minimaal twee.

