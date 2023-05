‘MacBook Air met 15 inch-scherm komt eraan (tijdens WWDC)’

Volgens geruchten krijgt de MacBook Air tijdens WWDC er een groter 15-inch broertje bij. Wat kunnen we van deze grotere MacBook verwachten?

WWDC 2023: MacBook Air met 15 inch-scherm

Volgens doorgaan betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman, krijgen we tijdens WWDC 2023 de MacBook Air met een 15 inch-scherm voor het eerst te zien. Dat zegt Gurman in zijn nieuwsbrief van deze maand.

De eerste geruchten vertelden nog dat deze MacBook Air een gloednieuwe M3-chip ging krijgen, maar daar lijkt toch niets van waar te zijn. Volgens Ming-Chi Kuo krijgen we tijdens WWDC te horen dat de MacBook Air met 15 inch-scherm een M2-chip heeft. Volgens de geruchten worden er verder aan de buitenkant van de MacBook Air geen vernieuwingen verwacht.

Het is nog niet bekend of Apple met nog meer MacBooks gaat komen. Volgens geruchten komen de MacBooks met een M3-chip pas later dit jaar of zelfs pas volgend jaar. De tijd zal het leren …

Wil je niet wachten? Dit is een prima alternatief

Zit jij niet te wachten op een groter scherm? Dan heeft het eigenlijk niet zo heel veel zin om voor de MacBook Air 15-inch te gaan. De MacBook Air 2022 met een 13-inch scherm en M2-chip is (waarschijnlijk) al net zo snel.

De meest recente MacBook Air (13 inch) werd vorig jaar tijdens de WWDC onthuld. Deze MacBook kreeg een geheel nieuw design dat vanuit elke hoek bekeken bijzonder dun is. Hij is slechts 11,3 mm dik en weegt slechts 1,2 kilo, met een stevige aluminium behuizing. In het kort:

13,6-inch scherm met notch

Nieuw, hoekiger design met vier verschillende kleuren

Verbeterde 1080p-camera

Liquid Retina-scherm

M2-processor

Kleuren: Spacegrijs, zilver, middernacht en sterrenlicht

De adviesprijs van deze MacBook Air 2022 is 1519 euro, maar hij is inmiddels al behoorlijk afgeprijsd, zoals je in onze prijsvergelijker kunt zien.

