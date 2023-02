15-inch MacBook Air mist waarschijnlijk een belangrijke vernieuwing

Het lijkt erop dat er in april al een grotere MacBook Air met een scherm van 15-inch uitkomt. Deze mist echter een belangrijke vernieuwing van de nieuwste Macs. Dit is er aan de hand.

Grotere MacBook Air mist waarschijnlijk wat

Gisteren nog schreven we over de MacBook Air 15-inch. Daar waren al langer geruchten over, maar nu lijkt het dat deze grotere variant van Apple’s goedkoopste MacBook al in april gepresenteerd wordt. Maar voordat je nu al helemaal enthousiast wordt over de 15-inch MacBook Air, moeten wij van iPhoned nog een kleine kanttekening plaatsen. Want het lijkt erop dat deze MacBook Air wel iets mist dat de andere recent gelanceerde Macs wel hebben.

‘Slechts’ een M2-chip

De Mac mini die in januari 2023 gelanceerd werd, komt standaard met een M2-chip, maar je kunt hem wel configureren met een M2 Pro-chip. De MacBook Pro 2023 heeft zelfs standaard een M2 Pro, met een upgrade-mogelijkheid naar de M2 Max.

Bij de MacBook Air 15-inch (2023) lijkt het er echter op dat deze alleen een M2-chip krijgt. Nu is de M2 geen slome chip natuurlijk, maar het is wel een soort gemiste kans. Zo’n groter scherm nodigt je uit om meer veeleisend werk te doen, zoals video’s monteren of met gigantische Photoshop-bestanden werken. En dan biedt zo’n M2 Pro-chip echt meerwaarde.

M2 Pro voor de duurdere variant van de MacBook Air

Uiteraard hoort de M2 Pro niet thuis in de basisuitvoering van de MacBook Pro 15-inch. Maar als duurdere opstap zou die zeker bestaansrecht hebben, net als bij de Mac mini met M2 Pro.

Het zou echter kunnen dat het ontbreken van een M2 Pro technisch van aard is. De M2 kan in principe zonder ventilator draaien (zie de MacBook Air 13-inch), maar de M2 Pro hebben we nog nooit in een model zonder fan gezien. Mogelijk dus dat het ontwerp van de MacBook Pro 15-inch dit niet toelaat. Anderzijds moet in de grotere behuizing ook meer ruimte zijn voor heatsinks, zodat de M2 Pro ook zonder actieve koeling met een koel hoofd zijn werk kan doen.

Vooralsnog blijft het echter bij gokken wat de reden zou kunnen zijn. En pas als de MacBook Air 15-inch echt uit is, weten we het definitief natuurlijk.

MacBook Air met 13-inch als alternatief?

Heb je niet zo’n behoefte aan een groter scherm? Dan heeft het – stand vandaag – weinig zin om te wachten op de MacBook Air 15-inch. De MacBook Air 2022 met 13-inch scherm is met de M2 waarschijnlijk net zo snel. En inmiddels al behoorlijk afgeprijsd, zoals je in onze prijsvergelijker kunt zien.