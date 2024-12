Apple werkt aan functie die MacBook gaat revolutioneren

Volgens geruchten gaat de MacBook een nieuwe functie krijgen die al jaren ontbreekt op Apple’s laptop. Dit gaat er veranderen!

‘Apple werkt aan een MacBook met 5G-chip’

Volgens Mark Gurman van Bloomberg is Apple van plan om de MacBook 5G te geven. Je moet nog wel even geduld hebben, want volgens geruchten is Apple op dit moment alleen nog naar de mogelijkheid aan het kijken. Een MacBook met cellular-optie zou dan pas ergens rond 2026 gaan komen.

Begin 2025 komt Apple eerst met een zelfgemaakte 5G-chip. Deze chip hebben ze al jaren in ontwikkeling. De chip gaat volgens geruchten eerst in de iPhone SE, de volgende budget-iPad en de iPhone 17 Air komen. De nieuwe 5G-chip komt dan pas later naar de Pro-modellen.

De nieuwe 5G-chip komt dan naar meer iPhones en iPads en daarna is de MacBook aan de beurt. Dat betekent dus dat je op de MacBook verbinding kunt maken met 5G-mobiel internet, vergelijkbaar wat je met een iPhone of iPad doet. Je hebt dan dus geen wifi-verbinding of hotspot meer nodig.

De eerste versie van de chip haalt waarschijnlijk nog niet de maximale snelheid. Maar de volgende generatie moet ondersteuning krijgen voor de snellere mmWave-technologie. Bij de derde generatie moet de chip sneller zijn dan de huidige chip van Qualcomm, met betere performance en ondersteuning voor AI-functies.

Hoe lang het precies gaat duren blijft nog wel even koffiedik kijken. Gurman heeft afgelopen jaar gezegd dat Macs met (door Apple gemaakte) 5G-chips pas ergens in 2028 worden geïntroduceerd. Dat zou betekenen dat we nog wat langer moeten wachten.

Toch doen de geruchten van een MacBook met 5G al jaren de ronde. Zelfs in 2008 werd er al gesproken over een MacBook met mobiel internet. Apple overwoog toen om een modem in de MacBook Air te stoppen. Maar dat heeft Apple uiteindelijk niet gedaan, omdat de chip teveel ruimte zou kosten.