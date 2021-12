MacBook Pro 2021 problemen: sd-kaartlezer werkt niet goed

Het lijkt erop dat sommige bezitters van een nieuwe MacBook Pro 2021 problemen ondervinden bij het gebruik van de ingebouwde kaartlezer. De problemen variëren van een onleesbare kaart tot langzame snelheden. Komt Apple binnenkort met een oplossing?

MacBook Pro 2021: problemen met de kaartlezer

Meerdere gebruikers klagen inmiddels over de ingebouwde kaartlezer. De problemen lijken zowel bij de 14-inch als de 16-inch MacBook Pro 2021 voor te komen. Er zit wel enige variatie in de problemen die de MacBook-bezitters ondervinden. Sommige gebruikers geven aan dat hun sd-kaart niet gelezen kan worden. Anderen kunnen de sd-kaart wel gebruiken, maar hebben een lage snelheid tijdens het lezen of schrijven.

Het lijkt ook niet uit te maken welke sd-kaart gebruikt wordt. Het probleem komt voor bij zowel sdhc- (sd high capacity) als sdxc-kaarten (secure digital extented capacity). De manier waarop de sd-kaart geformatteerd is lijkt ook niet van invloed te zijn, want de problemen blijven ook dan aanwezig.

Tijdelijke oplossing voor problemen kaartlezer

Het is nog niet helemaal duidelijk of dit een probleem met de software of de hardware is. Sommige gebruikers hebben wel een tijdelijke oplossing gevonden. Door een losse sd-kaartlezer via usb-c te gebruiken kan een sd-kaart zonder problemen gelezen (en beschreven) worden.

Volgens verschillende berichten is Apple bekend met het probleem en lijkt er een fix aan te komen in een toekomstige software-update. Een aantal gebruikers met deze problemen hebben inmiddels hun MacBook Pro 2021 laten vervangen door Apple.

MacBook Pro 2021

Een nieuw design, krachtige Apple Silicon-processor, nieuw scherm, de terugkeer van de hdmi-poort en meer: de MacBook Pro 2021 is op alle fronten veranderd en verbeterd.

De Pro-apparaten hebben één type aansluiting: usb-c. De nieuwe MacBook Pro 2021 heeft er wel twee poorten bij, want hdmi en de sd-kaartlezer maken hun rentree. Zo hoef je niet langer altijd een adapter mee te slepen. Ook heeft de MacBook Pro drie Thunderbolt 4-poorten (usb-c).

Meer over de MacBook Pro 2021

Problemen met de MacBook Pro 2021 lijken gelukkig niet veel voor te komen en de nieuwe laptop van Apple schittert in verschillende tests en benchmarks. Er is zelfs een speciale versie van Safari voor de MacBook Pro mét ondersteuning voor Promotion.