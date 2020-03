Apple-analist Ming-Chi Kuo heeft op basis van zijn bronnen Apples plannen voor de MacBook tot en met 2021 uitgestippeld. Daar hoort ook een compleet nieuw design bij.

‘MacBook 2021 design wordt vernieuwd’

Als je nieuws over Apple al een tijdje volgt, zal de naam Ming-Chi Kuo je ongetwijfeld bekend voorkomen. Hij is één van de bekendste analisten met tal van bronnen, die hem informatie over Apple-producten influisteren.

Nu legt hij (via MacRumors) Apples plannen voor de MacBook uit. Om het overzichtelijk te houden, bespreken we dit in chronologische volgorde.

2020 tweede kwartaal

In het tweede kwartaal van 2020 zou Apple een nieuwe MacBook Pro en MacBook Air uitbrengen. Deze zijn uitgerust met het nieuwe schaartoetsenbord dat de 16 inch-MacBook ook al had. Waarschijnlijk gaat het hier om de 14 inch-Mac die de 13 inch-MacBook Pro gaat opvolgen.

Dat moet ervoor zorgen dat Apples complete MacBook-lijn eind 2020 is uitgerust met dit nieuwe, betrouwbaardere toetsenbord.

2020 vierde kwartaal/eerste kwartaal 2021

Eind dit jaar of begin volgend jaar zou er wederom een nieuwe Mac op de markt komen. Deze zou voor het eerst uitgerust zijn met een processor die door Apple zelf is gemaakt, net zoals het bedrijf de A-series chips zelf maakt voor de iPhone en iPad.

Er zijn al maanden geruchten dat Apple hier aan werkt, dus vroeg of laat zal dit gebeuren. Om welke MacBook dit gaat zegt Kuo er niet bij, al ligt het voor de hand dat het hier om een opvolger van de 16 inch-Mac gaat, die tegen die tijd een jaar oud is.

2021 tweede of derde kwartaal

Sinds 2016 is het ontwerp van de MacBook (op het formaat na) nauwelijks gewijzigd, maar daar zou volgend jaar verandering in komen. Volgens Kuo introduceert Apple halverwege 2021 een compleet nieuw ontwerp voor de Mac, al zegt de analist er niet bij welk model als eerste aan de beurt is.

Meestal krijgt de MacBook Pro als eerste dit nieuwe ontwerp, zo moest de MacBook Air twee jaar langer wachten tot het design werd aangepast.

