Studeren met een Mac: 7 voordelen die Windows niet biedt

Ben je van plan om een nieuwe laptop te halen en twijfel je tussen Mac en Windows? Met een Mac krijg je deze zeven voordelen, die Windows niet biedt!

Voordelen van Mac

Het nieuwe studiejaar staat op het punt van beginnen! Een laptop is inmiddels onmisbaar geworden bij de meeste studies, maar er zijn grote verschillen tussen besturingssystemen en merken. Twijfel jij nog tussen het aanschaffen van een Mac of een laptop met Windows? Of ben je net overgestapt van een Windows-toestel naar een Mac(Book)? Wij zetten zeven voordelen van een Mac voor je onder elkaar, die Windows minder of zelfs helemaal niet biedt.

1. Goede beveiliging

Op je laptop verzamel je belangrijke documenten, afbeeldingen en video’s. Deze moeten goed beveiligd zijn, waar macOS de perfecte keuze voor is. Apple staat bekend om de betrouwbare software en controleert alle applicaties in de App Store zorgvuldig. Dit is een groot voordeel van de Mac in vergelijking met Windows, want je hoeft je bij macOS geen zorgen te maken om de beveiliging van het apparaat. Hetzelfde geldt voor de software die je in de App Store kunt installeren op je Mac.

2. Lange software-ondersteuning

De software van de Mac is niet alleen veilig, maar heeft ook lang ondersteuning voor alle updates met de nieuwste functies. Apple biedt vaak zes tot zeven jaar lang ondersteuning voor de nieuwste softwareversies. Zo blijft je Mac werken met alle applicaties en verbeteringen in macOS. Windows biedt dit voordeel doorgaans niet, vaak stopt de ondersteuning na vijf jaar. Je bent daarbij afhankelijk van de verschillende fabrikanten, dat probleem heb je bij Apple niet.

3. Integratie met Apple-apparaten

Heb je een iPhone, iPad of gebruik je AirPods? In dat geval biedt de Mac veel meer voordelen dan Windows. Alle Apple-apparaten werken probleemloos met elkaar samen, zo wisselen de AirPods automatisch tussen je iPhone en Mac en deel je bestanden gemakkelijk via AirDrop. Wil je een reservekopie van je Mac maken? Met iCloud is dat geen probleem, want daar worden alle reservekopieën op één plek opgeslagen. Zo heb je alle back-ups van je iPhone, iPad en Mac overzichtelijk bij elkaar staan.

4. Lange accuduur

De accuduur van je laptop is enorm belangrijk, zeker als je het toestel gebruikt om te studeren. Zit je in een grote collegezaal, zonder stopcontacten in de buurt? Of moet je een deadline halen, terwijl je onderweg bent? Dan is het van belang dat de laptop het lang genoeg volhoudt. Een MacBook gaat minimaal tot 15 uur mee bij draadloos internetten, bij Windows is dat doorgaans veel korter. Bovendien blijft de batterijconditie van de accu in een MacBook vaak jarenlang goed.

5. Weinig geluid

Niet alleen de accuduur is interessant als je in een collegezaal zit, ook het geluidsniveau van de laptop is van belang. Waar Windows-toestellen vaak een ventilator gebruiken om het apparaat te verkoelen, hebben de nieuwste MacBooks die helemaal niet meer. De processor van de Mac is zo energiezuinig, dat er geen ventilator nodig is. Dat is een voordeel, want de Mac is zo véél stiller dan een Windows-toestel. Je hebt dus geen last van een laptop, die tijdens een college opeens hard begint te blazen.

6. Veel ondersteunde apps

Het installeren van programma’s en applicaties op de Mac gaat via internet óf de App Store. Laatstgenoemde is een groot voordeel voor de Mac, want daarin worden veel meer gratis programma’s aangeboden dan bij Windows. Zo krijg je gratis Pages, Keynote en Numbers op je Mac, terwijl soortgelijke programma’s bij Windows geld kosten. Daarnaast werkt veel software enorm efficiënt in macOS, zeker als het gaat om creatieve programma’s als Adobe Creative Cloud, Xcode of Final Cut Pro.

7. Beste hardware

Apple ontwikkelt zelf de software én de hardware voor de Mac, waardoor alle features goed op elkaar zijn afgestemd. Vrijwel alle MacBooks zijn voorzien van een hoogwaardig Retina-display, goede speakers en een processor die nog jaren meegaat. Wil je soortgelijke kwaliteit bij een Windows-toestel? Dan ben je doorgaans veel meer geld kwijt dan bij een MacBook. Door deze goede hardware kun je jouw gebruikte Mac ook na een aantal jaren nog voor een goede prijs verkopen, omdat de waarde niet zo snel daalt als bij een Windows-apparaat.

Nieuwe Mac kopen?

Met een Mac krijg je dus veel voordelen op het gebied van hardware en software, die je bij Windows moet missen. Ben je van plan om binnenkort een nieuw MacBook te halen? Of is jouw huidige MacBook aan vervanging toe? Op dit moment is de MacBook Air 2025 Apple’s nieuwste laptop. Het toestel draait op de snelle M4-chip en is beschikbaar met een 13- of 15-inch display. Bekijk hier de nieuwste MacBook:

Bij de MacBook Air 2025 krijg je standaard 16 GB aan werkgeheugen, waardoor de laptop geen moeite heeft met de zwaarste taken. Zo kun je meerdere programma’s zonder problemen op hetzelfde moment draaien. Je hebt bij de MacBook Air 2025 de keuze uit de kleuren hemelsblauw, zilver, sterrenlicht en middernacht. Wil je jouw nieuwe Mac uitbreiden met handige accessoires? Check hier alle handige accessoires, zodat je nog meer uit je Mac(Book) haalt!