Deze Android-fabrikant wil een beter Mac-toetsenbord maken

Een bekende Android-fabrikant heeft aangekondigd een verbeterde versie van het Mac-toetsenbord (Magic Keyboard) te willen maken. Moet Apple zich zorgen gaan maken?

OnePlus introduceert nieuw toetsenbord

Android-fabrikant OnePlus heeft aangekondigd een nieuw toetsenbord voor de Mac te ontwerpen. OnePlus is vooral bekend van smartphones als de OnePlus 10 Pro, maar heeft ook al andere producten als monitors gemaakt.

Nu werkt de Android-fabrikant dus aan zijn eerste toetsenbord, dat begin volgend jaar al in productie moet gaan. En opvallend detail hierbij: OnePlus heeft aangegeven dat het toetsenbord gelijkenissen zal vertonen met het Magic Keyboard én uiteraard compatibel zal zijn met macOS. Moet Apple zich zorgen gaan maken?

Nieuw Mac-toetsenbord van OnePlus

Er is nog niet veel bekend over de indeling van het nieuwe toetsenbord, maar het is in ieder geval duidelijk dat het toetsenbord iets weg gaat hebben van een Mac-keyboard. De toetsen moeten gaan lijken op die van een MacBook en het toetsenbord zal aan de rechterkant geen nummerblok krijgen.

Het toetsenbord zal voornamelijk gemaakt zijn van aluminium, waardoor het licht een makkelijk mee te nemen is. Het toetsenbord is dus compatibel met macOS, maar zal ook werken onder Linux en Windows. Of de Android-fabrikant hiervoor ook nog verwisselbare toetsen wil aanbieden, is nog niet bekend.

OnePlus-toetsenbord: stiller dan een Mac-toetsenbord

Bij de productie van het OnePlus-toetsenbord wordt voornamelijk gefocust op de luidruchtigheid van het toetsenbord. De bedoeling is dat je zo weinig mogelijk geluid maakt als je aan het typen bent. Wel zo fijn als je de hele dag op kantoor zit, maar je niet de hele tijd het getik van jezelf of van collega’s hoort.

Het stille toetsenbord wordt op dit moment nog verbeterd aan de hand van algemene feedback op toetsenborden. Volgende maand kan het toetsenbord getest worden, in februari volgt de officiële aankondiging. De massaproductie staat gepland voor maart of april, OnePlus maakt dus vaart met de productie.

Moet Apple zich zorgen maken om het OnePlus-toetsenbord?

Nu rest natuurlijk de vraag: wordt het OnePlus-toetsenbord een directe concurrent van het Mac-toetsenbord? Voor nu lijkt het daar niet op, OnePlus probeert zich in ieder geval te onderscheiden door te focussen op de luidruchtigheid. Of dat het grote verschil gaat maken is nog even afwachten, het Mac-toetsenbord is immers al veel stiller geworden de afgelopen jaren.

Voor nu geen reden tot zorg dus voor Apple. Het nieuwe OnePlus-toetsenbord kan het goedkopere instapmodel worden voor Apple-gebruikers die een toetsenbord nodig hebben, maar zal het bekende Magic Keyboard niet volledig vervangen.

