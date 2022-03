Apple heeft Mac Studio onthuld: dit is alles wat je moet weten over de release

Het kwam niet echt als een verrassing, maar Apple heeft tijdens het event ook de Mac Studio onthuld. Dit is alles wat je weten over de release van de Apple Mac Studio.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple Mac Studio release

Wanneer je de laatste jaren een desktop wilde kopen bij Apple was je aangewezen op de Mac mini of de (duurdere) Mac Pro. De Mac mini heeft in 2020 nog een update gekregen met een M1-chip, wat de kleine desktopcomputer behoorlijk vlot maakte. Daar komt nu met de release van de Apple Mac Studio een nieuwe computer bij.

Vooraf aan het Apple-event zei Mark Gurman van Bloomberg dat Apple tijdens het event een ‘Mac Studio’ gaat presenteren. Een YouTuber genaamd Luke Miani had toen op basis van geruchten laten zien hoe deze nieuwe Mac er mogelijk uit gaat zien.

Mac Studio: meer dan de Mac mini

Op het eerste gezicht lijkt de Mac Studio nog het meeste op een uit de kluiten gewassen Mac Mini. Er is wel een verschil en dat is de hoogte, want de Mac Studio is een flink stuk dikker en heeft wel wat weg van een soort kubus. Net als bij de Mac Pro en de Mac mini moet je bij de Mac Studio nog een scherm, muis en toetsenbord op de computer aansluiten.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De Mac Studio kun je zien als een vervanger van de de high-end Mac mini en een soort goedkoper alternatief voor de Mac Pro. De Mac Studio is behoorlijk snel en komt met een M1 Max of een M1 Ultra-chip. De Ultra is een nieuwe en snellere chip van de M1. Volgen Apple is de Ultra-chip tot wel 80 procent sneller dan de beste Mac Pro.

Hij heeft het uiterlijk van twee Mac mini’s op elkaar gestapeld. Verder heeft de Mac Studio aan de voorkant een sd-kaartsleuf en twee usb-c aansluitingen. Daarnaast komt de Mac Studio met een interne opslag (ssd) van maximaal 8 terabyte.

Studio Display: nieuw scherm van Apple

Apple heeft daarnaast ook een nieuwe scherm uitgebracht: Studio Display. De Studio Display heeft een scherm van 27 inch met iets dikkere schermranden dan de Pro Display XDR (het 32‑inch Retina 6K-display van Apple).

Verder heeft het scherm een resolutie van 5K en een helderheid van 600 nits. Binnen in het scherm zit een A13-chip (die je nog kent van de iPhone 11) en heeft hij zes ingebouwde speakers. Het Apple Studio Display kost 1599 dollar. De prijzen in euro volgen nog.

Mac Studio prijzen

De prijzen van de Mac Studio zijn ook bekend. De Mac Studio met M1 Max gaat 1999 dollar kosten. Wil je beter performance? Dat kan! De Mac Studio met de nieuwe M1 Ultra gaat 3999 dollar kosten.

Wil je meer nieuws over het Apple Event, Apple Watch, iPhone, Mac of iPad? Meld je dan aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Dan ben je altijd op de hoogte van het laatste Apple-nieuws!