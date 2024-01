Mac Studio met M3 Ultra-chip komt eraan – dit moet je weten

Volgens de laatste geruchten werkt Apple momenteel aan een nieuwe Mac Studio met M3 Ultra-chip. Die zou over ongeveer een half jaar op de markt moeten komen.

Mac Studio met M3 Ultra-chip

Het gerucht is afkomstig van betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman van Bloomberg. Hij noemde de details over de Mac Studio met M3 Ultra-chip in de laatste editie van zijn nieuwsbrief ‘Power On‘.

Volgens Gurman biedt Apple de nieuwe Mac Studio waarschijnlijk aan met de nog onaangekondigde vierde variant van de M3-chip: de M3 Ultra. Deze heeft net als de vorige generaties, het dubbele aantal componenten van de ‘Max’-versie. Dit houdt in dat de M3 Ultra tot 32 CPU-kernen en 80 GPU-kernen bevat.

WWDC in juni 2024

Het Taiwanese onderzoeksbureau TrendForce denkt dat Apple tijdens WWDC in juni een nieuwe Mac Studio met de M3 Ultra-chip lanceert. Net zoals vorig jaar de M2 Max en M2 Ultra Mac Studio tijdens de WWDC verschenen. Voorafgaand aan de lancering van deze modellen in 2023 meldde Gurman al dat Apple werkte aan twee opvolgers.

Gurman denkt ook, in tegenstelling tot eerdere suggesties deze week, dat Apple waarschijnlijk de Mac Pro vernieuwt met de nieuwe M3 Ultra-chip. Hij gelooft namelijk niet dat Apple de Mac Pro na één jaar alweer in de steek laat.

Gezien de huidige Mac-plannen van Apple voor 2024 is het niet waarschijnlijk dat de achterblijvende verkoopcijfers van de Mac worden opgehaald. Toch zouden nieuwe apparaten zoals de M3 MacBook Air populair zouden kunnen zijn als ze op de juiste manier in de markt worden gezet.

