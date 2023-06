Dit is de nieuwe Mac Studio 2023 (met twéé verrassende chips)

Apple heeft tijdens het event op 5 juni de nieuwe Mac Studio 2023 gepresenteerd. Dit moet je weten over de nieuwe versie van deze krachtige Mac.

Release nieuwe Mac Studio

De Mac Studio is een desktop-Mac die je min of meer kunt zien als een krachtigere Mac mini of een meer betaalbare Mac Pro. Apple richt zich met deze Mac op design- muziek- en fotostudio’s, wat ook gelijk de naam van de desktop verklaart. De eerste versie van de Mac Studio verscheen in maart 2022. Nu is het tijd voor de nieuwe Mac Studio 2023.

Mark Gurman van Bloomberg twitterde onlangs al dat er een nieuwe Mac Studio zou komen. Volgens hem was Apple namelijk een Mac aan het testen die de code ‘J475’ draagt. Aangezien de huidige Mac Studio de code ‘J375’ heeft, was het dus waarschijnlijk dat het hier om een nieuwe Mac Studio gaat. Dit is tijdens het Apple-event op 5 juni dus bevestigd.

Een snelle M2 Ultra-chip

De huidige Mac Studio is behoorlijk snel en heeft een M1 Max of Ultra-chip. De net gepresenteerde nieuwe Mac Studio 2023 is met een M2 Max of M2 Ultra-chip weer een heel stuk sneller. De M2 Max vind je ook in de MacBook pro 14- en 16-inch. De M2 Ultra is nieuw en goed voor maar liefst een verdubbeling van de prestaties van de M2 Max.

De Mac Studio met M2 Ultra ondersteunt tot zes Pro Display XDR’s met ruim 100 miljoen pixels. Bovendien is er Wifi 6E- en Bluetooth 5.3-ondersteuning. Aan de achterkant heeft de Mac Studio vier Thunderbolt 4-poorten, een 10-Gb Ethernet-poort, een verbeterde hdmi-poort en twee USB A-poorten. Aan de voorkant zitten nog twee USB C-poorten en een slot voor sd-kaarten.

De snellere M2 Max en M2 Ultra-chip is de enige echte verandering ten opzichte van de eerste versie van de Mac Studio. De nieuwe Mac Studio 2023 is beschikbaar vanaf zo’n 2429 euro. Wil je extra opties, dan ga je al snel richting de 4000.

Mac Pro Apple Silicon met M2 Ultra

Apple heeft daarnaast ook een nieuwe MacPro, waarin twee M2 Max-chips worden gecombineerd tot een cpu met 24 cores. Hierdoor zou de chip volgens Apple twintig procent sneller zijn dan de huidige M1 Ultra.

De Mac Pro heeft twee hdmi-aansluitingen, drie USB A-poorten en acht Thunderbolt 4-poorten, die tot zes Pro Display XDR-monitors ondersteunen. Ook heeft de Mac Pro ondersteuning voor Wifi 6E en Bluetooth 5.4.

De nieuwe Mac Pro is verkrijgbaar als toren- of rackbehuizing. Zowel de Mac Studio 2023 als de Mac Pro 2023 kun je vanaf vandaag bestellen of kopen vanaf 13 juni. De Mac Pro 2023 in torenbehuizing is verkrijgbaar vanaf € 8399, in rackbehuising vanaf € 9099.

