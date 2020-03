Een bioscoop in je woonkamer zonder dat je een filmprojector nodig hebt. Klinkt niet verkeerd, toch? Een nieuw patent laat zien dat Apple eraan denkt om een Mac met ingebouwde projector te maken.



Patent laat Mac met projector zien

Het document werd afgelopen week ingediend bij de USPTO, de Amerikaanse octrooienorganisatie. De projector wordt ingebouwd aan de achterkant van de Apple-computer. Hierdoor kun je de Mac bijvoorbeeld op een witte muur richten, en zo een film op groot beeld tonen, zonder dat de computer zichzelf in de weg zit.

Ook beschrijft Apple in het patent dat de Mac in staat moet zijn om livebeelden uit te zenden. Op die manier kun je, in theorie althans, bijvoorbeeld met je iPhone filmen en deze beelden doorsturen naar de projector van de Mac. Verder laat het patent zien dat Apple erover nadenkt om de computer grotendeels van glas te maken.

Dit design komt overeen met een eerder patent. Hierin beschreef Apple een Mac die bestaat uit één glazen plaat. Bij dit patent viel vooral het middenstuk op. Deze is namelijk buigzaam, zodat je het scherm precies op jouw ideale kijkhoogte kunt zetten.

Apple dient wekelijks tientallen patenten in. Dit betekent dus absoluut niet dat de Mac met projector ook echt werkelijkheid wordt. Wel zeggen patenten iets over de richting die Apple opgaat. Hierdoor komen innovaties uit sommige patenten in meer of mindere mate terug in toekomstige producten. Mogelijk gaat het design van de volgende iMac dus op de schop.



Eerst nieuwe MacBook

Voorlopig zijn er sterke aanwijzingen dat Apple eerst een nieuwe MacBook Air aankondigt. Dit laptopinstapmodel zou volgende week al onthuld worden. Dit gebeurt waarschijnlijk middels een online aankondiging, want ook Apple ondervindt de gevolgen van het coronavirus. Mede hierdoor heeft het bedrijf besloten om ontwikkelaarsconferentie WWDC 2020 compleet online te organiseren.

