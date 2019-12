Apple-producten zijn steeds lastiger te repareren, maar die vlieger gaat niet op voor de kersverse Mac Pro. Het nieuwe werkstation is namelijk ontzettend makkelijker uit elkaar te halen, en ook vervangen van onderdelen gaat moeiteloos.



Mac Pro teardown

Dat blijkt uit de Mac Pro teardown van iFixit. De website is er doorgaans als de kippen bij om nieuwe Apple-producten uit elkaar te halen, en ditmaal is het nieuwe werkstation aan de beurt. De belangrijkste conclusie is dat de nieuwe Mac Pro makkelijk te repareren is. Ook onderdelen vervangen gaat simpel.

Dit begint al bij de behuizing. Volgens de mensen van iFixit is de Mac Pro zonder gereedschap uit elkaar te halen. Dit geldt ook voor het vervangen van onderdelen. De meeste componenten zijn namelijk met een klikmechanisme bevestigd. Bovendien laat Apple via diagrammen op de geheugenkaarten zien hoe je bijvoorbeeld de slots moet indelen.

Het is echter niet allemaal rozengeur en maneschijn. iFixit is minder enthousiast over de standaard SSD. Deze zit namelijk vast aan de T2-chip, waardoor je de schijf niet zelf kunt vervangen, maar bij een erkende reparateur moet aankloppen. Deze reparatie kan bovendien flink in de papieren lopen, want de meeste door Apple erkende Mac Pro-onderdelen zijn aan de prijs.

Desalniettemin scoort de Mac Pro een indrukwekkende 9 als het op reparatiemogelijkheden aankomt. Hij haalt hiermee een punt meer dan zijn voorganger, de cilindervormige Pro. Ook heeft het peperdure werkstation zijn zaakjes beter op orde dan andere recente Apple-producten. De eveneens afgelopen jaar uitgekomen 16 inch-MacBook Pro kwam in de iFixit-test niet verder dan een beschamende 1.

Apple en reparaties

Apple en reparaties: het blijft een opmerkelijk huwelijk. iPads, iPhones en MacBooks werden de afgelopen jaren steeds lastiger zelf te onderhouden. Ook reparatiewinkels kregen de apparaten steeds moeilijker weer aan de praat, omdat ze geen onderdelen konden krijgen. In augustus van dit jaar kondigde Apple daarom een nieuw reparatieprogramma voor onafhankelijke reparateurs aan om de banden te herstellen.