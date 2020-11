Apple werkt momenteel aan een Mac Pro mini en een nieuwe versie van de iMac. Apples krachtigste desktop wordt waarschijnlijk twee keer zo klein als het huidige werkstation. Beide pc’s krijgen vermoedelijk een door Apple gemaakte Silicon-processor.

Dat claimt het doorgaans goed ingevoerde Bloomberg op basis van gesprekken met ingewijden. De zakelijke publicatie weet niet of de kleinere Mac Pro een vervanger van het huidige model is, of een aanvulling. Wel staat vast dat de nieuwe Pro ongeveer half zo groot is als het huidige model, aldus Bloomberg. Ook geeft men aan dat de nieuwe desktop een krachtigere chip heeft.

De huidige Mac Pro

Verder schrijft de zakelijke website dat Apple momenteel aan een nieuwe iMac werkt. Deze zou in ieder geval een nieuw ontwerp krijgen, maar verdere details blijven buiten beschouwing. Dat geldt ook voor de releasedata: Bloomberg maakt niet bekend wanneer de pc’s in de winkels liggen. Waarschijnlijk moeten we nog wel even geduld hebben, want Apples volgende evenement staat voor 10 november gepland.

Over de Mac Pro en iMac

De Mac Pro is Apples krachtigste (en duurste) desktop-pc. Hij is gericht op professionele gebruikers en dankzij het modulaire design kun je naar hartenlust onderdelen toevoegen, zoals meer geheugen. De Mac Pro werd in 2019 voor het laatste vernieuwd. We kregen toen ook het Pro Display XDR te zien, een hoogwaardig beeldscherm.

iMac (2020) met 27 inch-scherm

Aan de andere kant van het Apple-spectrum vinden we de iMac. Deze computer met display is waarschijnlijk één van Apples bekendste producten en werd begin dit jaar vernieuwd. Apples alles-in-1-desktop kreeg toen een 27 inch-scherm met 5K-resolutie, snellere hardware en een opgepoetste FaceTime-camera en microfoon.

Volgende Apple-event op 10 november

Het laatste Apple-evenement van dit jaar vindt volgende week plaats. Op 10 november legt het bedrijf waarschijnlijk de nadruk op de eerste MacBook(s) met een ARM-chip, die bijvoorbeeld ook in iPhones en iPads zitten. Apple maakte afgelopen zomer namelijk bekend over te stappen op haar eigen Silicon-processors, nadat het bedrijf jarenlang met fabrikant Intel samenwerkte.

