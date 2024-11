Nieuwe Mac gekocht: oude Mac overzetten of met een schone lei beginnen?

Bij het instellen van een nieuwe Mac kun je met een schone lei beginnen, of alles van een oude Mac overzetten. Wat is slimmer?

Nieuwe Mac: overzetten of opnieuw beginnen?

Apple heeft in 2024 een nieuwe MacBook Air, MacBook Pro, Mac mini én iMac uitgebracht. Heb jij een nieuwe Mac gehaald? Na het kopen van een nieuwe MacBook, iMac, Mac mini, Mac Studio of Mac Pro krijg je direct een moeilijke keuze. Je kunt de Migratie-assistent gebruiken om alles van een oudere Mac over te zetten, of je kunt met een schone lei beginnen.

Het is fijn om daar van te voren daar over na te denken, want anders zit je straks achter je nieuwe apparaat te twijfelen over een keuzemenuutje. Beide opties hebben eigen voor- en nadelen.

Waarom kiezen voor Mac overzetten

Als je ervoor kiest om je Mac over te zetten maak je eigenlijk een kopie van je oude Mac. Hoewel je er voor kunt kiezen om bepaalde onderdelen niet mee te kopiëren, kun je die nieuwe Mac na het migreren in principe gebruiken zoals je de oude Mac gebruikte.

Het grootste voordeel daarvan is dat je direct aan de slag kunt met je nieuwe apparaat, zonder dat je eerst saaie dingen hoeft te doen zoals apps downloaden. Je bent zelfs overal al ingelogd, zodat je niet opnieuw met wachtwoorden en 2FA-codes aan de slag moet.

Het klinkt misschien spannend, omdat je niet wil dat je nieuwe Mac onnodig traag wordt. Toch hoef je daar echt geen zorgen over te maken. Apple’s migratie-assistent werkt hartstikke goed.

Waarom kiezen voor een frisse start

Als je elke keer bij een nieuwe Mac de oude meeneemt, is het alsof je telkens verhuist zonder dingen weg te gooien. In de loop van de tijd verzamel je veel troep dat je niet meer nodig hebt, installeer je apps die je niet meer gebruikt enzovoort. Waarom zou je die ballast meenemen naar je splinternieuwe Mac?

Zeker als je een nieuwe MacBook hebt, is het niet logisch om alle spullen van je desktop Mac over te zetten, omdat je de twee apparaten waarschijnlijk voor totaal andere dingen gebruikt. Via iCloud kun je de bestanden die je nodig hebt alsnog overzetten.

Het migreren van al je data naar een nieuwe Mac duurt vaak erg lang. Dan heb je net een nieuwe Mac, moet je uren wachten tot je die kunt gebruiken. Ondertussen mag je het oude apparaat waarvan je migreert ook niet gebruiken.

Tevens sluipen er bij computergebruik allerlei kleine restantjes in het besturingssysteem. Overblijfsels van apps, vreemde bestanden en verstopte instellingen die je ooit eens hebt aangepast. Wil je die echt meenemen naar je nieuwe Mac?

Alternatief 1: eerst opruimen en dan migreren

Een mooie middenweg is om je oude Mac even goed op te ruimen, voordat de nieuwe Mac arrivieert. Gooi de apps weg die je nooit gebruikt, ruim je bureaublad op en ga eens je bestanden na.

Als je pas daarna de migratietool gebruikt heb je meerdere voordelen: je sleept geen rotzooi mee naar je nieuwe Mac, je oude Mac is direct opgeruimd en de migratie duurt minder lang.

Alternatief 2: beide opties proberen

Een andere optie is om eerst de nieuwe Mac met een compleet schone installatie te gebruiken, om aan te voelen hoe snel die is. Als je daarna de Migratie-assistent gebruikt, kun je kijken of je een groot verschil in snelheid merkt.

Merk je geen verschil: dan is er niets aan de hand. Merk je dat de Mac een stuk trager is? Dan begin je alsnog helemaal opnieuw.