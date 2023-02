Mac of iPhone inleveren bij Apple? Hierom is dat een (heel) slecht idee

Met Apple Trade In kan je oude Mac of iPhone inleveren. Hoewel je hier geld voor krijgt, kan je dit beter niet doen. iPhoned legt uit waarom.

Apple Trade In: lever je oude Mac of iPhone in

Apple biedt de mogelijkheid om je oude Apple devices in te leveren. Ben je bijvoorbeeld op zoek naar een nieuwe MacBook? Dan kan je jouw oude MacBook inleveren om korting te krijgen op je nieuwe Apple device. Je krijgt dus geld terug van Apple als je jouw oude apparaat inlevert.

Het grote voordeel aan deze inruilservice is het hergebruiken van technische onderdelen. Apple heeft zelfs een eigen demontagerobot, die grondstoffen uit je device terugwint. Jouw Apple devices inleveren bij Apple zelf is dus een goede keuze voor het milieu. Het grote nadeel echter: de inruilservice is een ontzettend slechte keuze voor je eigen portemonnee.

Je loopt (veel) geld mis door Apples inruilservice

Kies je ervoor om je oude Apple device in te leveren met Apple Trade In? Dan is de kans groot dat je behoorlijk wat geld misloopt. Apple geeft doorgaans namelijk (veel) minder geld terug dan je voor het apparaat betaald hebt. Dat je minder geld terugkrijgt is natuurlijk logisch, maar in een aantal gevallen is het verschil wel heel erg groot. Zo merkte ook Marques Brownlee op:

Fun fact: If you plug in a 4 year old $50,000+ Mac Pro into Apple's trade-in site, you don't even get enough credit to buy an iPhone 14 Pro 🫠 https://t.co/CzPzoymWAa — Marques Brownlee (@MKBHD) January 17, 2023

In de tweet is te zien dat je voor een Mac Pro van 52.199 dollar na vier jaar nog maar 970 dollar terugkrijgt. Dit staat natuurlijk niet in verhouding, zelf kan je het apparaat voor veel meer geld verkopen. Ook je iPhone kan je beter zelf verkopen. Zo koop je de iPhone 13 Pro Max op dit moment voor ongeveer € 1.259,-, bij Apple Trade In krijg je er nog maar maximaal 650 euro voor terug.

Hetzelfde geldt voor de MacBook Pro met M1 Max-chip: als je de laptop begin deze week met alles erop en eraan kocht, betaalde je meer dan 8.000 dollar. Lever je hem nu in, dan krijg je nog maar 2.370 dollar. Dit is nog opvallender, want als je de laptop binnen twee weken terugbrengt naar Apple krijg je het volledige aankoopbedrag nog terug. Apple Trade In is dus een ontzettend slechte deal voor je eigen portemonnee.

Zo bepaalt Apple de waarde van jouw iPhone of Mac

Om de waarde van jouw Apple apparaat vast te stellen, kijkt Apple naar de levensduur van je device en naar eventuele schade die het apparaat heeft opgelopen. Ben je benieuwd naar de waarde van jouw Apple-device? Check dan de Apple Trade In-pagina.

Ga je binnenkort een nieuw apparaat kopen? We raden je dan sterk aan om je oude iPhone of Mac zelf door te verkopen. Je steekt er dan zelf iets meer moeite in, maar kan dan (veel) meer geld vragen dan je zou krijgen als je ervoor kiest om je devices bij Apple zelf in te leveren. Zo maak je de aanschaf van bijvoorbeeld de duurste MacBook Pro ooit toch nét iets minder pijnlijk.

