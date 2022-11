Wat is beter: je Mac in de nacht uitschakelen of sluimeren?

Is het handiger om in de nacht je Mac te laten sluimeren of moet je hem uitschakelen? In dit artikel geven we daar antwoord op!

Moet je je Mac in de nacht uitzetten?

Het is een van de vragen die Mac-gebruikers opdeelt in twee groepen: moet je je mac in de nacht uitschakelen, speciaal op slaapstand zetten of is het ook prima om deze te laten sluimeren? Zo gaan er geluiden dat het in slaap doezelen mogelijk slecht is voor de staat van je accu.

Aan de andere kant kun je in slaap- of sluimerstand weer extra snel met je Mac aan de slag. In dit artikel wegen we alle keuzes af, en proberen we antwoord te geven op deze vraag!

Waarom je je Mac moet uitschakelen

Het is sowieso een goed plan om af en toe je Mac te herstarten. Na verloop van tijd verbruiken je openstaande apps namelijk (tijdelijk) geheugen en dat heeft invloed op de prestaties van je Mac. Als je je Mac een paar dagen niet hebt herstart, kan deze een beetje traag aanvoelen en niet optimaal presteren.

macOS is goed in het beheren van het tijdelijke geheugen (RAM), maar soms is opnieuw opstarten de enige manier om je Mac weer een frisse start te geven. Daarom is het goed om je MacBook om de paar dagen opnieuw op te starten. Je kunt ervoor kiezen om je Mac ‘s nachts uit te laten, zodat hij de volgende dag weer naar behoren werkt.

Let wel: uit- en weer inschakelen van de Mac kan meer energie kosten dan de sluimerstand. Het heeft dus alleen zin om je Mac uit te schakelen als je hem daarna lang niet meer gebruikt. Voor de energierekening hoef je het uitschakelen overigens niet te doen. Een M1 MacBook Air verbruikt ongeveer 0,77 kWh in een jaar als deze 10 uur per nacht wordt achtergelaten in de sluimerstand. Dat komt met de huidige stroomprijs neer op zo’n 0,50 euro.

Waarom je je ​​Mac in de sluimerstand moet zetten

De sluimerstand en de slaapstand zijn eigenlijk hetzelfde. De sluimerstand is een bewuste knop die je Mac in slaap brengt en de slaapstand gaat automatisch in na een bepaald aantal minuten van inactiviteit. Als je je Mac in deze sluimerstand zet, verbruikt hij minder stroom dan wanneer je het scherm aan laat staan. Daarbovenop wordt je laptop veel sneller wakker, zeker als je een Mac met M1- of M2-chip hebt.

Laptops verbruiken extreem weinig stroom, zowel wanneer ze zijn uitgeschakeld als in de slaapstand. Om energie te besparen heeft een Mac uitzetten dus weinig zin. Zelf hebben wij een vuistregel: als je maar één nacht de Mac niet gebruikt is de slaapstand een prima optie. Als je een paar dagen weg bent, kun je hem beter uitschakelen.

Het uitschakelen van je Mac is eenvoudig. Dat doe je door op het Apple-pictogram () in de linkerbovenhoek van het scherm te klikken en voor ‘uitschakelen’ te kiezen. In datzelfde menuutje vind je ook de knop ‘sluimer’. Deze zet, je raadt het al, je Mac in sluimerstand. Je kan ook je Mac automatisch in de slaapstand zetten na een periode van inactiviteit. Deze optie vind je bij je Instellingen bij ‘Vergrendelscherm’. Daar kan je kiezen na hoelang je Mac zich automatisch in slaap sust. Je kan dit ook doen voor externe apparaten (die relatief veel stroom van je Mac vragen), zoals je externe harde schijf.

Hoelang kan je je ​​Mac uitgeschakeld houden?

Concluderend: er is geen één perfect antwoord te geven op de vraag of je je Mac in nacht moet uitschakelen. Iedereen gebruikt zijn/haar Mac anders en dat vraagt om andere instellingen. Je kan aan de hand van dit artikel wel bij jezelf te rade gaan welk gebruik het beste bij jou past.

Daarnaast geeft Apple zelf nog handige tips mee voor het langdurig uitschakelen van de Mac. Als je deze voor langere tijd opbergt, is het handig om de batterij niet volledig opgeladen uit te schakelen. Ook moet je de accu niet helemaal leeg laten lopen om vervolgens de Mac uit te schakelen en voor een langere poos op te bergen.

Als je hem volledig opgeladen opbergt, kan de batterij van je Mac namelijk capaciteit verliezen. Als de batterij volledig leeg wordt geherbergd, kan deze in een ‘diepe ontladingstoestand’ raken. Je kan dit vergelijken met een coma voor je laptop. De MacBook is dan niet langer in staat om een ​​elektronische lading vast te houden.

