Dit zijn de beste accessoires voor bij je Mac mini

Ben je blij met je Mac mini? Met de volgende accessoires zorg je ervoor dat je alles uit deze kleine computer haalt.

De beste Mac mini-accessoires

Met een Mac mini haal je een kleine, maar razendsnelle computer in huis. Het apparaat neemt nauwelijks ruimte is, is stil en kan dankzij de M2-chip al je tabbladen, apps en streams aan. Met de volgende accessoires voor de Mac mini zorg je ervoor dat je echt alles uit deze computer haalt!

Beeldscherm

Allereerst heb je een beeldscherm nodig. Het fijne aan de Mac mini is (vergeleken met de iMac), dat je helemaal zelf kunt kiezen wat voor scherm je gebruikt. Niemand houdt je tegen om een groot breedbeeldscherm op je bureau te zetten.

Als budget geen probleem is, dan is het allerbeste scherm dat je kunt kiezen de Apple Studio Display. Dit 27″-scherm is vanaf 1779 euro direct bij Apple verkrijgbaar. Wil je echter een standaard die in hoogte verstelbaar is, dan ben je 2239 euro kwijt.

Als je wat minder te besteden hebt, zijn er tegenwoordig een hoop mooie monitors te koop voor een klein prijsje. We hebben hieronder een paar uitstekende budgetmodellen voor je op een rij gezet. Let op: de Samsung-monitor heeft géén ingebouwde speakers.

De onderstaande budgetmonitor van LG is speciaal gemaakt voor Apple-producten en is ook samen met Apple ontwikkelt. Perfect voor de Mac mini dus.

Toetsenbord

Een van de belangrijkste accessoires voor de Mac mini is een toetsenbord. Deze kun je zowel bedraad als draadloos aansluiten. Veel mensen zweren bij mechanische toetsenborden. Deze hebben hogere toetsen waarbij elke toets een eigen schakelmechanisme heeft. Mechanische toetsenborden zijn echter een stuk luider dan normale toetsenborden, maar liefhebbers willen nooit meer wat anders.

Het toetsenbord dat wij aanraden voor de Mac mini is het Apple Magic Keyboard. Dit draadloze toetsenbord is namelijk niet alleen heel dun en minimalistisch, maar heeft ook Touch ID. Met Touch ID kun je niet alleen inloggen op je computers, maar ook betalen met Apple Pay en supersnel inloggen op je wachtwoordmanager en al je wachtwoorden invullen.

Muis

Naast een scherm en toetsenbord, kun je natuurlijk niet zonder muis. Ook deze heb je in alle soorten en maten, maar als je een Mac mini koopt die niet opvalt wil je waarschijnlijk ook een muis zonder draad.

Dan kun je het beste voor de Magic Mouse van Apple gaan om het plaatje compleet te maken, maar het is ook slim om nog wat verder rond te kijken. Andere fabrikanten maken ook mooie muizen, die je niet oplaadt door een kabel in de onderkant te steken. Met name Logitech valt op in deze categorie, met muizen die veel meer knoppen hebben of verticaal staat geplaatst omdat dit beter is voor je pols.

Hub

Je Mac mini kun je in een dock of hub plaatsen. Deze maken je Mac mini is iets groter, maar breiden de mogelijkheden enorm uit. Neem bijvoorbeeld de hub van Satechi. Hiermee krijg je meer poorten aan de voorkant van de Mac Mini om makkelijker verschillende accessoires aan te sluiten.

Je krijgt daarnaast de mogelijkheid om geheugenkaartjes te lezen en een koptelefoon aan te sluiten. Tevens is er ruimte gereserveerd om een ssd toe te voegen zodat je de Mac mini uitbreidt met meer opslagruimte.

Mount

Het laatste apparaat op deze lijst met Mac mini-accessoires is een mount, waarmee je het kleine apparaatje nog beter wegwerkt. Je kunt de Mac mini dan prima aan de muur bevestigen. De computer kan namelijk ook probleemloos verticaal geplaatst worden.

Of je monteert het apparaat onder je bureau, zodat de computer compleet uit zicht is verdwenen. Zolang je er maar voor zorgt dat de computer kan blijven ademen en de luchttoevoer voldoende is. Een passende mount is bijvoorbeeld de Sabrent Mac mini-mount met dezelfde kleur als de computer.

