Mac mini 2023 release: goedkoper én krachtiger met M2 of M2 Pro

Apple heeft zojuist de nieuwe Mac mini 2023 aangekondigd. Het bedrijf heeft zijn kleinste desktop-computer een superkrachtige processor gegeven. Dit moet je weten over de Mac mini 2023 release.

Mac mini 2023 release

Voor het eerst in bijna tien jaar heeft Apple besloten om in januari nieuwe producten uit te brengen. Naast de nieuwe MacBook Pro 14- en 16-inch (2023) is er dus de Mac mini 2023! Geen uiterlijke veranderingen, maar wel een veel snellere processor. Dit moet je erover weten.

Als je al een beeldscherm, muis en toetsenbord hebt, dan is de Mac mini de betaalbaarste manier om een Apple-computer in huis te halen. In 2020 werd de kleinste Mac veel krachtiger dan zijn voorgangers dankzij de Apple-processor M1. En nu doet Apple daar nog een schepje bovenop, met een nóg krachtigere processor die ook dienstdoet in de MacBook Pro’s: de M2 Pro. Daarnaast is er een versie met M2-chip – bekend uit de MacBook Air 2022 – die een stuk goedkoper is geworden.

Wolf in schaapskleren

De nieuwe Mac mini krijg je met een Apple M2-chip met een 8-core CPU, 10-core GPU en tot aan 24 GB centraal geheugen (met een geheugenbandbreedte van 100 GB/s). Of je kiest voor M2 Pro-chip met daarbovenop een 12-core CPU, 19-core GPU en tot aan 32 GB centraal geheugen (met 200 GB/s geheugenbandbreedte). Dat is toch flink wat sneller dan die van 2020 jaar met de M1-chip. Die had een 8-core CPU, 8-core GPU, 16-core Neural Engine en maar 8 GB werkgeheugen.

Poorten had de Mac mini altijd al genoeg, maar dit jaar is er een uitbreiding voor het M2 Pro-model. Deze heeft vier keer Thunderbolt 4, terwijl het M2-model maar twee keer Thunderbolt 4 heeft. De rest van de aansluitingen is identiek: twee keer gewone usb, één keer Ethernet, en één keer HDMI. Beide modellen bieden ook ondersteuning voor Stijlvol: de voedingskabel heeft nu dezelfde kleur als de Mac mini.

Mac mini 2023 release: prijzen en beschikbaarheid

De Mac mini 2023 is per direct te bestellen en hij wordt op 24 januari uitgeleverd. De prijs voor het M2-model begint bij 719 euro (met 256 GB opslag). De Mac mini met M2 Pro (en 512 GB opslag) gaat voor minimaal 1569 euro over de toonbank. Hieronder in onze prijsvergelijker verschijnen automatisch aanbiedingen zodra ze beschikbaar zijn.