Apple hint: de nieuwe Mac mini 2022 komt er snel aan

Er gaan al een tijdje geruchten dat Apple in 2022 twee versies van de Mac mini uitbrengt. Eén daarvan komt er mogelijk snel aan, want Apple verwijst in de firmware van het nieuwe Studio Display naar een nog niet uitgebrachte Mac mini.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Mac mini tijdens WWDC 2022?

Apple’s Studio Display heeft een A13 Bionic-chip voor onder meer de beeldverwerking van de webcam en Spatial Audio. Hierdoor draait de monitor in feite op een speciale versie van iOS. En in dit besturingssysteem zijn verwijzingen gevonden naar een onbekende Mac mini.

De verwijzingen in de Studio Display-firmware zijn ontdekt door ontwikkelaar Steve Throughton-Smith. Apple heeft het namelijk over een ‘Macmini10,1’ en dit is een modelnummer dat het bedrijf niet eerder heeft uitgebracht. Het is aannemelijk dat Apple verwijst naar een aankomend Mac mini-model.

Onlangs voorspelde Mark Gurman van Bloomberg dat Apple tijdens WWDC 2022 twee nieuwe Macs aankondigt. Eén daarvan is waarschijnlijk de MacBook Air 2022 en de andere Mac vormde nog een vraagteken. Door de ontdekte verwijzing in de firmware denken we dat de kans groot is dat de tweede de Mac mini is. Apple organiseert WWDC op 6 juni, dus dan horen we er hopelijk meer over.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Welke Mac mini?

Zoals gezegd wil Apple dit jaar naar verluidt twee Mac mini’s presenteren. Allereerst zou er een high-end Mac mini komen met krachtige M1 Pro- en M1 Max-chips. Daarnaast komt er een opvolger van de huidige Mac mini, die goedkoper is en wordt aangesterkt door een M2-chip.

Volgens bronnen van 9to5Mac heeft Apple de plannen voor een Mac mini met M1 Pro- en M1 Max-chip echter geschrapt. Waarschijnlijk om plaats te maken voor de Mac Studio die het bedrijf in maart presenteerde. Dit is een dekstop-Mac die qua kracht en grootte tussen de Mac mini en Mac Pro valt.

Vermoedelijk presenteert Apple nu eerst een Mac mini met M2-chip. De MacBook Air die Apple ook in WWDC zou aankondigen, heeft deze chip ook. Op een later moment volgt de high-end Mac mini, maar dan met chips die een generatie nieuwer zijn: de M2 Pro en M2 Max.

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief: