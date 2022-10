Waar blijft de Mac mini 2022 met M2-chip?

Apple heeft weer een stapel nieuwe producten onthuld, maar er miste iets: waar is die nieuwe Mac mini met M2-chip toch?

Mac mini 2022: waar blijft die?

We wisten al dat Apple in oktober waarschijnlijk geen grote persconferentie zou houden, maar dat nieuwe producten via persberichten zouden worden geïntroduceerd. Toch waren de verwachtingen hoog. Maar toen er afgelopen week dinsdag een stapel nieuwe iPads en een nieuwe Apple TV werden gepresenteerd, mistte er duidelijk wat.

Zo vroegen we ons al af waar de nieuwe MacBook Pro 2022 blijft, maar daarnaast zitten we ook op een ander nieuw product van Apple te wachten: een nieuwe Mac mini met een M2-chip. Waar blijft die?

Tijd voor een update

De laatste keer dat Apple een nieuwe Mac mini heeft uitgebracht was in november 2020. De kleine, complete computer kreeg toen de M1-chip. In 2012, 2014 en 2018 werd de nieuwe Mac mini in oktober onthuld.

Afgelopen maart introduceerde Apple wel de Mac Studio. Deze computer lijkt erg op een dikke Mac mini, maar is een stuk sneller en een stuk duurder. Hierdoor spreekt dat apparaat een compleet andere doelgroep aan.

Al lang zijn er daarom geruchten dat de volgende versie van de Mac mini sowieso een M2-chip krijgt, net als elke moderne Mac. Maar wellicht komt er ook een Mac mini met een M2 Pro-chip?

Dit kun je verwachten

Het is nog niet duidelijk of de Mac mini 2022 een nieuw ontwerp krijgt. Het ontwerp van de Mac mini is sinds de eerste versie in 2004 nauwelijks veranderd en we hebben ook geen reden om aan te nemen dat Apple plots een rigoureus ander ontwerp introduceert.

Maar dat is ook niet belangrijk. Het idee van een Mac mini is een minimale computer die niet opvalt. Belangrijker is wat er binnenin de computer zit en wat je kunt aansluiten. Op dit moment kun je kiezen uit een Mac mini met een M1-chip en een Mac mini met een Intel-chip.

De M1 was de allereerste Mac-processor van Apple zelf. Voorheen draaiden de Mac mini’s allemaal op Intel-chips. De M2 is een stuk sneller met optioneel twee extra cores. In de praktijk biedt de chip 18 procent meer processorkracht en 35 procent betere gpu-prestaties.

Wanneer komt de Mac mini 2022?

Wanneer de nieuwe Mac mini met deze M2-chip beschikbaar komt is nu dus onzeker. Twee scenario’s zijn het meest waarschijnlijk. Of de Mac mini M2 wordt net als twee jaar geleden in november onthuld en uitgebracht, tegelijk met de nieuwe MacBook Pro’s. Toch is het niet uitgesloten dat de nieuwe Mac mini pas in 2023 verschijnt.

Het is niet waarschijnlijk dat de computer nog in oktober wordt uitgebracht, omdat er al veel nieuwe producten zijn onthuld deze maand. Ook is december geen maand waarin Apple nieuwe producten uitbrengt.

Is dat het wachten waard?

Heb je dringend een Mac mini nodig, dan kun je ervoor kiezen om de huidige versie aan te schaffen. Zeker als je geen videobewerking of andere zware dingen doet, maar de computer voornamelijk wil gebruiken voor simpele werktaken. Dan is dat apparaat echt ruim voldoende en kun je er nog vele jaren mee vooruit.

Maar toch is het zonde om nu een Mac mini te kopen, als je door even te wachten voor mogelijk hetzelfde geld een krachtiger apparaat krijgt. Waarom zou je jezelf dat ontzeggen?

Natuurlijk hebben we geen garantie dat de Mac mini 2022 net zo duur wordt als de huidige versie met een M1-chip. Apple heeft de afgelopen periode veel van zijn nieuwe producten een hoger prijskaartje gegeven. Vertrouw je daar niet op, dan kun je nu nog een goede deal voor de Mac mini 2020 meepakken. De beste deals vind je hieronder.