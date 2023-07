Nieuwe Mac krijgt M3-chip (maar je moet nog wel even wachten)

Wil je een nieuwe Mac met een M3-chip? Dan moet je nog eventjes wachten. Maar hoe lang precies? Dat lees je hier!

Mac met M3 komt eraan

Op dit moment is is de M2-chip in de MacBook Pro 2023 de snelste processor die Apple in een laptop heeft zitten. Alleen de Mac Pro en Mac Studio gaat daar nog iets overheen. Apple zit natuurlijk echter stil en is op dit moment hard aan het werk met de nóg snellere opvolger, de M3-chip.

Doorgaans betrouwbare Mark Gurman vertelde in zijn meest recente nieuwsbrief dat Apple van plan is om de nieuwe M3-chip in oktober te lanceren. De iPhone 15-launch is in september, maar Apple is dus schijnbaar van plan om in oktober nog een aantal producten uit te brengen. Dat zijn waarschijnlijk een aantal nieuwe Macs, zoals een nieuwe iMac, een MacBook Air (13 inch) en een MacBook Pro – allemaal met de nieuwe M3-chip.

Het is misschien wel vrij kort dag dat de M3-Macs er nu al aan komen. De Mac Studio met M2 Ultra is namelijk pas vorige maand verschenen. Ook de MacBook Air 2023, met een 15 inch scherm, heeft Apple pas vorige maand gelanceerd.

Waarschijnlijk kun je in oktober een nieuwe versie van de reguliere MacBook Air met M3 verwachten. Op een MacBook Pro of Mac Studio met M3 moet je dan nog wel wat langer wachten.

Gurman zegt niet of Apple ook echt een event in de planning heeft voor de Macs met een M3-chip. Apple kan er ook weer voor kiezen om ze alleen via een persbericht uit te brengen. Maar voor Macs met een hele nieuwe chip verwachten we dat er wel een nieuw event aan zit te komen.

