Hack-app laat je elke Mac overnemen (anders krijg je $100.000)

Hacks en Malware komen steeds vaker voor op de Mac. Maar een hack-app waar je geld voor krijgt als hij niet werkt hebben we nog niet eerder gezien.

Hack-app neemt elke Mac over

Dit is wel heel vreemd: een hacker geeft je 100.000 dollar als zijn malware niet werkt. Nou moet je je natuurlijk afvragen hoe ethisch het is om deze hack-app te gebruiken, maar er zitten nog meer haken en ogen aan.

De app kost namelijk 60.000 dollar voor een ‘lifetime’ versie. Maar je kunt upgraden, want voor 20.000 dollar extra krijg je nog meer kwaadwillende functies in je arsenaal. Hiermee kun je volgens de berichten elke Mac overnemen die een kwetsbare versie van macOS Ventura (of eerder draait).

Hacksoftware is niet te traceren

De hack-app is gebaseerd op HVNC (Hidden Virtual Network Computer). HVNC is een variant op VNC (Virtual Network Computer). Dit is een tool die vaak gebruikt om een computer op afstand over te nemen. Vooral IT-beheerders gebruiken dit soort functionaliteit om gebruikers te helpen met hun computerproblemen.

Het vervelende van HVNC is dat je het niet ziet dat deze software op je Mac draait. De meeste scanners herkennen de hack-app niet en hij blijft ook actief als je de Mac opnieuw start.

Zo bescherm je jouw Mac tegen deze hack

De makkelijkste manier om je tegen deze hack-app op de Mac te beschermen is te upgraden naar de nieuwste versie van macOS Ventura. De hack-app werkt maar tot en met macOS Ventura 13.2. De meeste recente versie op het moment van schrijven is macOS Ventura 13.5.

Zorg er dus voor dat je altijd zo snel mogelijk updates voor je Mac installeert. Uiteraard blijft het belangrijk om je gezond verstand te gebruiken en geen vreemde bijlages in je e-mail te openen of apps van buiten de Mac App Store te installeren.

Wil je altijd zo snel mogelijk op de hoogte zijn van nieuwe hack-apps op de Mac om je systeem te beschermen?