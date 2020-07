Volgens verschillende analisten gaat er momenteel vervelende ransomware rond, die zich specifiek richt op Mac-gebruikers. Je leest hier wat EvilQuest is en hoe je jouw iMac of MacBook ertegen beschermt.

EvilQuest-ransomeware richt zich op Mac-gebruikers

Verschillende beveiligingsonderzoekers en analisten laten weten dat er momenteel een nieuwe dreiging is voor iMacs en MacBooks. Ransomeware met de naam ‘OSX.EvilQuest’ is opgedoken op verschillende Mac-apparaten en verspreidt zich naar verluidt sinds begin juni.

Ransomware is speciale software die hackers gebruiken om bestanden op andermans apparaat te versleutelen. Hierdoor verliest de gebruiker toegang tot zijn eigen computer. Vervolgens moet de gedupeerde geld naar de hacker overmaken om alles ongedaan te maken.

EvilQuest gaat nog een stapje verder dan gebruikelijk is bij ransomware. Dit unieke bestand installeert bijvoorbeeld ook een keylogger op je Mac, waardoor de hacker alles kan lezen wat je typt. Daarnaast is EvilQuest in staat om bestanden van cryptovaluta-portemonnees te stelen, zoals Bitcoin.

Hoe verspreidt EvilQuest zich?

Tot nog toe lijkt het bestand vooral verstopt te zitten in gekraakte software, die je bijvoorbeeld vindt op torrent-sites. Het gaat hier dus om onofficiële downloads via je browser.

Voorbeelden van programma’s waarin EvilQuest opdook, waren gekraakte versies van DJ-app Mixed In Key en beveiligingsprogramma Little Snitch. Ook een navigatiedienst genaamd Google Software Update droeg de ransomware met zich mee. Natuurlijk gaat het hier in dit geval niet om een officiële Google-update.

Zo voorkom je Ransomware op je Mac

Gelukkig is het erg makkelijk om te voorkomen dat jouw Mac besmet raakt. Je moet in principe alleen goed letten op welke bestanden je downloadt en van welke locatie ze komen. Alles wat je downloadt via Apples diensten is honderd procent veilig, dus je kunt altijd met een gerust hart de App Store gebruiken.

Moet je bestanden buiten Apples officiële services downloaden? Doe dit dan alleen via kanalen die je vertrouwt. Hoewel we dit altijd aanraden, is het op dit moment extra van belang.

Beveiligingstips voor Apple-computers

Ransomware duikt vaker op bij Windows-computers. Mac-gebruikers hebben hier doorgaans dus minder mee te maken. Het besturingssysteem zelf is daarmee behoorlijk veilig, maar dat geldt niet voor je Facebook- of Instagram-account.

Op social media kun je namelijk nog steeds gehackt worden, of je nu een Mac- of Windows-computer hebt. Wat je vervolgens moet doen, lees je in onderstaand artikel. Neem ook een kijkje in onze Mac-beveiligingsgids. Hierin leggen we snel en beknopt uit welke manieren er zijn om de veiligheid van je Mac op te krikken.