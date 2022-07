ChromeOS Flex: je oude Mac wordt een Chromebook (maar dat wil je niet)

Heb je nog ergens een oude Mac staan? Dan kun je nu van je Mac een Chromebook maken met ChromeOS Flex. iPhoned vertelt je waarom het eigenlijk(nog) geen goed idee is om het te installeren.

ChromeOS Flex: maak van je oude Mac een Chromebook

Het klinkt stiekem best goed: een oude Mac die toch geen updates van Apple meer krijgt geef je met ChromeOS Flex een tweede leven. ChromeOS Flex lijkt in veel opzichten op het besturingssysteem van Google dat ook op hun Chromebooks staat.

Met ChromeOS Flex kun je dan geen Apple-software meer gebruiken, maar je krijgt daar wel een afgeslankte versie van het besturingssysteem ChromeOS voor terug. Hiermee kun je de Mac dan als een soort internet-/werkcomputer gaan gebruiken.

ChromeOS Flex

ChromeOS Flex is te installeren op je oude iMac, Mac mini, Macbook, Macbook Air en Macbook Pro. Je Mac moet wel een Intel- of AMD-chip hebben. Apple silicon-chips zoals de M1 zullen niet werken. Daarnaast moet je oude Mac 4GB werkgeheugen hebben en 16GB aan opslag. Verder moet je de Mac ook vanaf een usb-stick kunnen opstarten.

Wat kun je met ChromeOS Flex

Maar wat kun je er eigenlijk met ChromeOS Flex? Vrijwel alle standaard computerzaken, zoals e-mailen, browsen en de bekende internettoepassingen (YouTube, Twitter, Facebook en meer) zijn uit te voeren op een Mac met ChromeOS Flex. Het voordeel van ChromeOS Flex is dat het niet veel van je Mac vraagt en daardoor in de regel snel start en vlot te gebruiken is.

Daar zit dan ook meteen het grootste nadeel van ChromeOS Flex installeren op je Mac: je maakt er eigenlijk een ‘soort van’ Chromebook van. Een volwaardige Chromebook heeft toegang tot de Play Store (Google’s tegenhanger van Apple’s App Store). ChromeOS Flex heeft dat niet. Je bent dan aangewezen op de Chrome Web Store, waarin je lang niet zoveel apps kunt downloaden als op een volwaardige Chromebook.

Daarnaast ondersteunt ChromeOS Flex sommige hardware niet. Google geeft aan dat het wel kán werken, maar biedt geen ondersteuning. Zo is er onder andere geen ondersteuning voor cd- en dvd-drives, vingerafdrukscanners en FireWire-poorten. Het is dus altijd eerst even uitproberen.

Lees meer: de verschillen tussen ChromeOS en ChromeOS Flex (Engelstalig)

Op dit moment kleven er nog veel haken en ogen aan om je Mac te veranderen in een Chromebook. Wat je wel kunt doen is het eerst een keer uitproberen. Om ChromeOS Flex een keer te testen gebruik je een usb-stick. Wanneer je met deze usb-stick je Mac start kun je ChromeOS Flex een keer checken. Bekijk hieronder de installatiegids van Google voor ChromeOS Flex.

Lees meer: installatiegids voor ChromeOS Flex (Engelstalig)

Wat is een Chromebook?

Een Chromebook is een laptop van Google. En heeft als besturingssysteem ChromeOS wat eigenlijk rondom de Chrome-browser is gebouwd. Je gebruikt dus eigenlijk alleen de browser. De meeste zaken sla je op in de cloud en kun je met behulp van Google Drive op elk ander apparaat gebruiken.

Anders dan bij ChromeOS Flex kun je Android-apps downloaden via de Google Play Store-app en ze gebruiken op je Chromebook. Maar let op: de Google Play Store is niet op alle Chromebooks beschikbaar. Het voordeel van een Chromebook is de prijs. Voor iets meer dan 300 euro heb je al een vrije nette Chromebook.

