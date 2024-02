Deze Mac-bug is al 21 jaar oud (maar nog steeds niet opgelost)

Een bug met het geluid op de Mac bestaat al 21 jaar, maar is nog steeds niet verholpen. Wij vertellen je hoe je het probleem oplost!

Audioproblemen op de Mac

Heb jij wel eens het idee dat de audiobalans op jouw Mac niet klopt? Dan is de kans groot dat je last hebt van een bekende bug op de Mac, die zorgt voor problemen met de verdeling van het geluid. Apple heeft het probleem in 2012 al erkend toen macOS X 10.2 werd uitgebracht. Destijds gaf Apple aan dat de audiobalans in sommige gevallen onverwachts naar links of rechts kon verschuiven, maar het probleem werd niet opgelost.

Gelukkig schuift de audiobalans niet zomaar op in macOS. Dit gebeurt volgens Apple alleen als je vaak op de volumeknop drukt wanneer de microprocessor van de Mac(Book) zware taken verwerkt. Het maakt daarbij niet uit of je het geluid harder of zachter zet. De bug op de Mac is dus nog steeds niet verholpen, terwijl het probleem al sinds 2003 speelt. Heb jij hetzelfde probleem? Wij leggen je uit hoe je de audiobalans weer terugzet.

Instellen van audiobalans

Als je geregeld zware taken uitvoert op je Mac bestaat de kans dus dat je last hebt van de bug. Ook bij de nieuwere macOS-versies speelt het audioprobleem. Je merkt dat alleen als je muziek of video’s met geluid afspeelt via je Mac. Komt het geluid veel meer van de linker- of rechterkant? Dan klopt de audiobalans van het toestel niet helemaal. Je kunt dit vervolgens handmatig controleren en rechtzetten. Dat gaat als volgt:

Open ‘Systeeminstellingen’ op je Mac; Klik op ‘Geluid’; Ga naar ‘Balans’ en controleer waar het witte balkje staat.

Wanneer de witte balk niet in het midden staat bij de audiobalans wordt het geluid niet gecentreerd afgespeeld. In dat geval klinkt het dus alsof de audio meer van links of rechts komt. Je kunt de audiobalans zelf instellen door het witte balkje weer naar het midden bij ‘Balans’ te slepen. Dat moet helaas wel handmatig, want de bug op de Mac is nog niet opgelost in macOS. Het is nog maar de vraag of en wanneer dat gaat gebeuren.

The year is 2024 and @apple still has not fixed the audio left/right balance bug in MacOS. I still have to use an app to fix it automatically. The app is from 2015, that means we are approaching the 10 year anniversary 🎉 https://t.co/QegD5tEvaA pic.twitter.com/saoiGubhXV — Fabian (@ffaebi) February 14, 2024

Bug op de Mac oplossen: zo doe je dat

Apple doet er dus al 21 jaar over om de bug op de Mac te verhelpen. Erg vervelend, zeker als de audiobalans geregeld niet meer gecentreerd is. Gelukkig zijn er inmiddels verschillende apps uitgebracht, waarmee het probleem automatisch wordt verholpen. In 2015 werd de app Balance Lock al uitgebracht. Deze app centreert het geluid van je Mac eens in de zoveel tijd automatisch.

Balance Lock Tunabelly Software Inc. Gratis via App Store via App Store

Balance Lock is gratis te krijgen in de App Store en is kosteloos te gebruiken. Zo voorkom je dus niet dat de bug op je Mac voor problemen zorgt, maar wordt de balans wel automatisch gecentreerd. Dat scheelt tijd en ergernissen, want je hoeft het in ieder geval niet meer handmatig te doen. Het is te hopen dat Apple de bug in een nieuwe versie van macOS eindelijk verhelpt, dat ook wel tijd wordt na 21 jaar.

Wil je meer weten over Apple en de nieuwste functies in macOS? Of altijd op de hoogte blijven van het laatste Apple-nieuws? Houd dan de website in de gaten en download onze gratis iPhoned-app. Ook kun je je inschrijven voor onze nieuwsbrief.