Vanaf volgend jaar is Apple niet meer afhankelijk van Intel voor nieuwe Mac-processors. Dan maakt het bedrijf ze namelijk zelf. Een jaar later maken Apples computers de overstap naar een nieuwe usb-standaard.



Eerste Mac met ARM-chip in 2021

Dat zegt de bekende Apple-analist Ming-Chi Kuo in een bericht dat MacRumors in handen heeft. Volgens de analist is de overstap van Intel naar ARM-processors een grote stap voor de Mac, omdat Apple dan zelf kan kiezen wanneer nieuwe Macs worden uitgebracht. Nu moet het bedrijf altijd wachten tot Intel een nieuwe versie uitbrengt.

Daarnaast zouden de processorkosten voor Apple met 40 tot 60 procent omlaag gaan en geeft het het bedrijf meer kansen om de Mac verder te differentiëren van Windows-pc’s. Er gaan al langer geruchten over Macs die op ARM-chips draaien, dit is de zoveelste aanwijzing dat dit volgend jaar zal gebeuren.

De overstap naar usb4

Een jaar later zou de Mac weer een verandering doormaken. Volgens Kuo stapt Apple dan over op usb4, een nieuwe standaard die de Thunderbolt- en usb-protocollen samenvoegt. Hierdoor hoeven fabrikanten er geen royalties meer over te betalen, omdat Thunderbolt hiermee een open standaard wordt.

Dat betekent voor jou als gebruiker straks dat het makkelijker wordt om accessoires te kopen die je hierop kunt aansluiten, zoals docks en externe grafische processors. Daarnaast kan usb4 tot twee keer sneller data overdragen.

Vorige week onthulde Apple de MacBook Air 2020, een bijgewerkte versie van de MacBook Air met als grootste verbetering het nieuwe toetsenbord. Naar verwachting is er ook een nieuwe MacBook Pro onderweg met dit verbeterde toetsenbord, die het huidige 13 inch-model moet opvolgen.

