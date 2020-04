‘Eerste Macs met razendsnelle ARM-processors komen in 2021’

We zullen nog een jaartje moeten wachten op de eerste Mac die op Apples eigen ARM-processor draait. In 2021 verschijnt dit apparaat, die de prestaties van de iMac en MacBook naar een nieuw niveau tilt.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Eerste Mac met ARM-processor vanaf 2021

Dat Apple aan zijn eigen laptop en desktop-processors werkt, is geen geheim meer. Al maanden horen we hier geruchten over, maar nu doet het doorgaans betrouwbare Bloomberg hier nog een schepje bovenop.

Volgens de bronnen van de website zou Apple volgend jaar minstens één Mac uitbrengen met een ARM-processor. Apple zou momenteel drie verschillende processors ontwerpen, die allemaal gebaseerd zijn op de A14-chip die dit najaar in de iPhone 12-serie zit.

Het doel zou zijn om deze chip zo uit te bouwen dat hij een stuk sneller wordt dan de iPhone- en iPad-versie van deze processor. Zoals gebruikelijk zal TSMC de productie op zich nemen en een zogenaamd 5 nanometer-model gebruiken.

De Mac-processor van Apple zou twaalf kernen hebben, verdeeld tussen acht kernen voor hoge prestaties en vier kernen voor het uitvoeren van minder intensieve taken. Daarnaast zou al een tweede generatie worden getest van een processor die uit nog meer kernen bestaat.

Volgens Bloomberg zal Apple zijn eigen processor eerst gaan gebruiken in een MacBook met wat minder krachtige prestaties, zoals de MacBook Air. Dat komt omdat de chips van Intel nu nog beter geschikt zijn voor de MacBook Pro, Mac Pro en iMac. Deze Macs zullen vermoedelijk dus nog wat langer moeten wachten op de overstap naar ARM-chips.

Succesvolle test in 2018 gaf de doorslag

Apple zou sinds 2018 al bezig zijn geweest met het testen van deze eigen chips. Toen ontwikkelde het bedrijf een testversie gebaseerd op de A12X-chip van de iPad Pro. Het resultaat van deze test was zo positief, dat het Apple genoeg vertrouwen gaf om volgend jaar het product op de markt te brengen.

De verandering is één van de belangrijkste in de geschiedenis van de MacBook. Met de A-serie chips in de iPhone en iPad zet Apple al jaren de standaard wat krachtige prestaties betreft, dus als dat voor de Mac ook zo is, staan de laptops en desktops van het bedrijf uit Cupertino een grote upgrade te wachten.

Het laatste nieuws over Apple