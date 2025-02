Apple begint productie M5-chip: deze toestellen komen eraan

Volgens een nieuw gerucht is Apple inmiddels begonnen met de massaproductie van de M5-chip. Deze apparaten kun je verwachten.

Apple begint productie M5-chip

Volgens een nieuw gerucht is de nieuwe M5-chip nu in massaproductie gegaan. Er is nog niet veel over bekend, maar verwacht wordt dat hij verbeterde AI-prestaties zal hebben. Daarnaast krijgt de nieuwe chip mogelijk een iets ander ontwerp dan de vorige M-serie chips. We verwachten dat de M5-chip in 2025 in elk geval wordt gebruikt voor nieuwe modellen van de Vision Pro, de MacBook Pro en de iPad Pro.

Vision Pro

De Vision Pro is misschien wel de belangrijkste van de drie, omdat de nieuwe chip waarschijnlijk Apple Intelligence-functies mogelijk maken. Dat is iets wat nog niet beschikbaar is op het bestaande model dat draait op de M2-chip. Dat komt overigens niet doordat de M2-chip geen AI kan uitvoeren, maar doordat de chip niet krachtig genoeg is om tegelijkertijd alle visionOS-processen én Apple Intelligence uit te voeren. De rest van het ontwerp van de Vision Pro zal naar verwachting grotendeels of geheel ongewijzigd blijven.

MacBook Pro

Volgens een rapport van Ming-Chi Kuo van eind vorig jaar krijgt de MacBook Pro met M5-chip mogelijk een flinke energieboost:

“One of the key elements of Apple’s A-series and M-series chips is the System-on-a-Chip (SoC) design which tightly integrates all the components within a single package. This includes both CPU and GPU. But a new report suggests that the M5 Pro chip may take a different approach of having more separated CPU and GPU in order to improve performance and boost production yields.” (“Een van de belangrijkste elementen van de chips uit de A- en M-serie van Apple is het System-on-a-Chip (SoC)-ontwerp, waarbij alle componenten dicht bij elkaar in één pakket zijn geïntegreerd. Dit omvat zowel de CPU als de GPU. Maar een nieuw rapport suggereert dan de M5 Pro-chip mogelijk een andere aanpak volgt, met een meer gescheiden CPU en GPU om de prestaties te verbeteren en de productieopbrengst te verhogen.”)

Dit zou met name de AI-prestaties kunnen verbeteren. Maar als je wilt upgraden van een ouder MacBook Pro-model kun je beter wachten op het 2026-model, dat volgens geruchten een totaal nieuw ontwerp krijgt, en daardoor ook dunner en lichter wordt.

M5-chip in massaproductie

Dat Apple inmiddels is begonnen met de massaproductie van de M5-chip, is een gerucht dat afkomstig is van de Koreaanse website ETNews. De website meldt ook dat Apple een nieuwe procestechniek heeft geïntroduceerd om de prestaties van kunstmatige intelligentie (AI) te verbeteren.

Het gerucht zegt verder dat de productie is begonnen met de basis M5-chip, waarna de M5 Pro, Max en Ultra varianten zullen volgen. Naast de verbeterde prestaties zou de nieuwe chip ook koeler zijn, wat betekent dat hij langer op vol vermogen kan draaien.