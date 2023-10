MacBook Pro 2023: Apple’s beste laptop is nóg beter geworden

Apple heeft vannacht nog een MacBook Pro 2023 aangekondigd Dat is de tweede uitvoering van de MacBook Pro die dit jaar verschijnt. Wat is er nieuw?

Apple onthult nieuwe MacBook Pro 2023

Vannacht heeft Apple tijdens het Scary Fast-event de nieuwe MacBook Pro 2023 aangekondigd. Het is opvallend dat Apple een nieuwe generatie van de laptop heeft onthuld, want in januari dit jaar bracht het bedrijf ook al een MacBook Pro uit. Daar komen nu dus weer nieuwe modellen bij, die nóg sneller en beter zijn dat de eerdere MacBook Pro’s.

De grootste verandering die we bij de MacBook Pro 2023 zien is de nieuwe M3-, M3 Pro- en de M3 Max-chip. Dit is een compleet nieuwe chip, waardoor de batterijduur van de laptop een stuk langer is én de laptop veel sneller is. En misschien wel het beste nieuws: de Apple’s duurste MacBook is goedkoper geworden. Dit moet je weten over de nieuwe MacBook Pro van 2023!

Nieuwe M3-, M3 Pro- én M3 Max-chip

Bij de nieuwe laptop heb je de keuze uit de M3-, M3 Pro- én M3 Max-chip. Dat is opvallend, want bij de MacBook Pro had je voorheen enkel de keuze uit de M2 Pro- en de M2 Max-chip. De nieuwe M3-chip heeft 8 cores, 10 gpu-cores en tot 24 GB geheugen. De processor is weer een stuk sneller en efficiënter dan de M2-chip, waardoor de MacBook Pro 2023 nog krachtiger is.

Daarnaast heb je dus nog de keuze uit de M3 Pro- en de M3 Max-chip. Deze processors zijn nóg sneller dan de standaard M3-chip. De M3 Pro heeft maximaal 12 cores en zelfs tot 18 gpu-cores. Bij de M3 Max-chip gaat Apple nog een stap verder met tot 16 cores en maar liefst 40 grafische cores. Hiermee kan de MacBook Pro 2023 zonder moeite de zwaarste taken aan.

Met de nieuwe processor is de MacBook Pro 2023 veel sneller dan zijn voorganger. Zo is de M3 Pro-chip volgens Apple ongeveer 15 procent sneller dan de M2 Pro-chip. Heb je nog een MacBook Pro met de M1-chip? Dan is het verschil nog groter. Zo is de CPU van de MacBook Pro 2023 met M3 Max-chip maar liefst 80 procent sneller dan de M1 Max-chip. Bij de M2 Max-chip is dat verschil 50 procent.

Langere batterijduur

Door de nieuwe M3-chips is de batterijduur van de MacBook Pro 2023 flink verbeterd. Met de standaard M3-chip gaat de laptop tot 22 uur mee. Kies je voor de MacBook Pro 2023 met een 14-inch scherm en een M3 Pro- of een M3 Max-chip? Dan is de batterijduur tot 18 uur. Bij de 16-inch uitvoering is dat vier uur langer, je doet dan tot 22 uur met een accu.

MacBook Pro 2023 beschikbaar in een nieuwe kleur

Op het gebied van design is er weinig veranderd bij de laptop. Dat is niet verrassend: het uiterlijk van de MacBook Pro kreeg in 2021 al een flinke upgrade. De MacBook kreeg dat jaar voor het eerst een inkeping aan de bovenkant van het scherm, met daarin de verbeterde 1080p-webcam. Apple heeft dit design en de camera meegenomen naar de MacBook Pro 2023.

Er is bij de MacBook Pro 2023 wél een nieuwe kleur geïntroduceerd, de laptop wordt namelijk ook uitgebracht in een spacezwarte uitvoering. Deze nieuwe kleur komt alleen naar de MacBook Pro met een M3 Pro- of M3 Max-chip, bij de standaard M3-chip houdt Apple vast aan spacegrijs. Daarnaast is de laptop beschikbaar in een zilveren kleur. Die kleur is wél beschikbaar bij alle uitvoeringen.

Scherm is nóg feller

Het scherm van de MacBook Pro 2023 is nog feller geworden met 600 Nits. Hierdoor is het scherm altijd goed af te lezen, zelfs als je buiten in de felle zon aan het werken bent. Ook handig: de laptop ondersteund nu tot twee of vier externe displays. Hiervoor moet je wel de uitvoering met een M3 Pro- of M3 Max-chip kiezen. Bij de standaard M3-chip blijf je beperkt tot één extern scherm.

Verder heeft Apple geen veranderingen doorgevoerd bij de MacBook Pro 2023. De laptop heeft dezelfde poorten: MagSafe 3, Thunderbolt 4, HDMI 2.1, een sd-kaartlezer en een koptelefoonaansluiting. Ook draadloos zijn er geen wijzigingen met Wifi 6E en Bluetooth 5.3.

MacBook Pro 2023 binnenkort beschikbaar

Ben je van plan om de nieuwe MacBook Pro te kopen? Je kunt hem nu meteen bestellen. Je hebt hem dan rond 7 november binnen (als de levertijden niet oplopen). Goed nieuws: de MacBook Pro is goedkoper dan zijn voorganger. Dit zijn de prijzen van de nieuwe generatie MacBook Pro:

14-inch MacBook Pro met M3: € 2029

14-inch MacBook Pro met M3 Pro: € 2549

14-inch MacBook Pro met M3 Max: € 4049

16-inch MacBook Pro met M3 Pro: € 3049

16-inch MacBook Pro met M3 Max: € 4299

