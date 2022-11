Zo snel wordt de M2 Max-chip in de nieuwste MacBooks

Er zijn benchmarks opgedoken van de vermeende M2 Max-chip van de toekomstige MacBook Pro. Zo snel wordt deze nieuwe chip!

‘Snelheid en kracht M2 Max-chip bekend’

Op Twitter deden vandaag testscores de ronde van een vermeende M2 Max-chip in de befaamde Geekbench 5-benchmark. De tests zijn uitgevoerd met een ’12-core CPU en met 96GB aan geheugen’. ShrimpApplePro, een Apple-analist waar wij vaker geruchten van horen, deelde de testresultaten.

In de testscore werd er gesproken over een ‘Mac 14,6’. Dit zou kunnen wijzen op een nieuwe MacBook Pro of Mac Studio. In dit artikel lees je alles over de snelheden en wat deze betekenen voor de nieuwe Macs.

De scores zijn opvallend van vermeende M2 Max-chip

Op het moment krijg je de huidige MacBook Pro’s met maximaal met 64GB aan werkgeheugen. De Mac Studio kan met 128 GB gekocht worden als je de M1 Ultra-chip neemt. Het is dus opvallend dat er hier over een Mac gesproken wordt die daar tussenin zit met 96GB.

Volgens de test scoorde de M2 Max-chip 1853 punten in single-core en 13.855 in multi-core. De vorige M1 Max-chip in de Mac Studio testte 1755 in single-core en 12.333 in multi-core. Nu begrijpen we dat je hier helemaal niets van snapt, dus leggen we het nog even in normale mensentaal uit. Als dit klopt, betekent het dat de M2 Max-chip niet heel veel sneller en krachtiger gaat zijn dan de huidige M1 Max-chip.

MacBook Pro moet nu haast wel vernieuwd worden

We kunnen dit nieuws enigszins verifiëren. De tests werden namelijk uitgevoerd op macOS Ventura 13.2. Dit is een software-versie die nog niet in de bèta-tests zit. Dat betekent dat het haast wel een interne test bij Apple geweest is. We verwachten dat Apple aan het begin van 2023 met nieuwe Macs moet komen. Het is dus niet geheel onlogisch dat deze resultaten gelekt zijn.

Zo verwachtten we eigenlijk in 2022 al nieuwe MacBook Pro‘s, maar het lijkt dat dit is uitgesteld naar begin volgend jaar. Daarnaast wachten we ook op een nieuwe iMac en al jaren op een Mac Pro met de Apple Silicon-techniek. Deze tests met de M2 Max-chip lijken een goed teken te zijn voor de lancering.

