‘Apple voorziet alle Macs voor het einde van 2022 van Silicon-chip’

Apple bracht al verschillende Macs uit met de eigen M1-chip, maar het bedrijf heeft ook voor het komende jaar nog plannen. Dit is wat we – volgens een betrouwbare bron – kunnen verwachten.

Deze M1-Macs komen er nog aan

Apple kondigde vorig jaar aan de overgang te gaan maken van Intel-chips naar zijn eigen chips in Mac(Book)s. Het bedrijf heeft inmiddels verschillende apparaten uitgerust met de M1-chip, die het bedrijf van Tim Cook zelf maakt. Denk bijvoorbeeld aan de MacBook Pro en Air, iMac en de compacte Mac mini, maar de fabrikant is nog niet klaar.

Mark Gurman schrijft in zijn wekelijkse nieuwsbrief dat Apple ‘in de komende maanden’ nieuwe MacBook Pro’s met een M1X-processor wil uitbrengen. Dit is een snellere versie van originele M1-chip. Kort daarna zou het bedrijf uit Cupertino een nieuwe, snellere Mac mini uitbrengen. Verder zou ook een nieuwe en kleinere Mac Pro met Apple Silicon op de planning staan. Dit apparaat verschijnt ergens volgend jaar.

Verder noemt Gurman een vernieuwde MacBook Air met ondersteuning voor MagSafe, en een update voor de huidige Mac Pro. Deze draait nog wel op een Intel-chips, maar zou door een nieuwe cpu (de processor) weer een stukje sneller worden. Al met al zorgt dit ervoor dat Apple voor het einde van volgend jaar helemaal is overgestapt op zijn eigen chips en Intel dus achter zich laat.

De voordelen van de M1-chip

De M1-chip brengt diverse voordelen met zich mee, bijvoorbeeld als je kijkt naar de snelheid van de processor. De chip is fors krachtiger dan de meeste Intel-concurrenten en kan daardoor bijvoorbeeld zwaardere apps vloeiender draaien. De grafische processor van de M1-chip zorgt voor goede prestaties bij het gamen.

Ook fijn: de M1-chip is heel energiezuinig. Hierdoor gaat de accuduur langer mee en kun je langer werken op je Mac zonder oplader. Dit komt door de zogeheten efficiency-cores op de chip, die veel minder stroom verbruiken. Ideaal voor als je onderweg bent en bijvoorbeeld je oplader bent vergeten, of als er geen stopcontact in de buurt is.

Tot slot is de M1-chip – zoals we van Apple gewend zijn. – helemaal op macOS afgestemd. Je MacBook is hierdoor niet alleen beter beveiligd, maar kan ook applicaties heel snel opstarten. Tot slot is het mogelijk om iPhone- en iPad-apps op een Mac te draaien.

Wil je meer te weten komen over de eerste eigen Mac-chip van Apple? Op iPhoned lees je nog veel meer over de M1-chip. Zo beantwoorden we veelgestelde vragen over Apple Silicon en hebben we de M1-chip vergeleken met de Intel-chip.