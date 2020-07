Logitech brengt de Folio Touch uit, een goedkoper alternatief voor het Magic Keyboard van Apple. Het toetsenbord heeft een rij aan functietoetsen, iets wat nog ontbreekt bij het Magic Keyboard.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Folio Touch: goedkoper alternatief van de Magic Keyboard

Het toetsenbord is vergelijkbaar met de Combo Touch, de toetsenbordhoes voor oudere iPad-modellen. De nieuwe Folio Touch werkt met de 11 inch-iPad Pro (2018- en 2020-versies). Het toetsenbord heeft een rij met functietoetsen voor iPadOS, om zo nog sneller acties gedaan te krijgen. Het Magic Keyboard heeft deze optie niet. Verder zijn de toetsen verlicht en passen ze zich automatisch aan de omgeving aan.

De belangrijkste feature van dit goedkope alternatief is natuurlijk het trackpad. Het trackpad ondersteunt ook meerdere gebaren, zoals vegen, scrollen, knijpen om in- en uit te zoomen en dubbel tikken.

Bovendien heeft de hoes een standaard, waardoor je iPad rechtop blijft staan in een hoek van 40 graden. Ook kun je het toetsenbord helemaal achter je iPad vouwen. Dit is vooralsnog niet mogelijk met het Magic Keyboard.

Er zijn vier modes om de iPad in de iPad-hoes te gebruiken: typen, kijken, schetsen en lezen. Het toetsenbord wordt gekoppeld door de Smart Connector aan de zijkant van de tablet. Daarnaast hoef je het niet apart op te laden: de hoes krijgt stroom via de iPad.

Lagere prijs

De Folio Touch wordt deze maand uitgebracht voor 160 dollar. Daarmee is het toetsenbord in ieder geval een stuk goedkoper, aangezien de officiële Magic Keyboard met trackpad verkrijgbaar is vanaf 339 euro. De hoes zal waarschijnlijk verkrijgbaar zijn via de webshop van Apple en natuurlijk via Logitech zelf.

Het is onduidelijk of en wanneer de Folio Touch naar Nederland komt. Zodra hier meer over bekend is, dan lees je het natuurlijk op iPhoned.

Het merk Brydge lanceerde eerder ook een iPad-toetsenbord met trackpad. Hoewel deze ook goedkoper is dan het officiële Magic Keyboard, waren er wel wat problemen met de toetsenbordhoes. Het toetsenbord was namelijk niet volledig compatibel met alle nieuwe trackpad features in iPadOS.

Sinds de komst van iPadOS 13.4 is het mogelijk om een cursor, muis en trackpad te gebruiken op je iPad. De nieuwe Magic Keyboard biedt dan ook de uitkomst als je je iPad Pro als laptop wil gebruiken. Hoewel het officiële toetsenbord voor de iPad Pro goed wordt beoordeeld, is de hoge prijs voor velen een doorn in het oog.