Log4Shell beveiligingslek: iCloud en andere Apple-services zijn kwetsbaar

Door het beveiligingslek Log4Shell kunnen hackers computerservers van onder andere Apple binnendringen en schadelijke software uitvoeren. Ook iCloud van Apple is kwetsbaar voor dit probleem, maar wat kun je er zelf tegen doen?

Log4Shell beveiligingslek: ook op Apple iCloud

Het beveiligingslek is ontdekt in een tooltje dat gebruikt wordt om logboeken van programma’s bij te houden, genaamd Log4j. De software wordt onder andere gebruikt om fouten in programma’s op te sporen. Het programma wordt door veel bedrijven gebruikt en is daarom behoorlijk wijdverspreid.

Bedrijven zoals Apple, zijn opgeroepen om de tool zo snel mogelijk bij te werken. Hiermee wordt ook het beveiligingslek gedicht. Het NCSC (Nationaal Cyber Security Centrum) heeft een lijst vrijgegeven met de software waarin het beveiligingslek aanwezig is (zover bekend is).

De exploit is onlangs zelfs opgedoken in het populaire spel Minecraft. Hier wisten hackers via simpele chatberichten in de game schadelijke software uit te voeren. Het is voor kwaadwillenden zelfs mogelijk om schadelijke software uit te voeren via een QR-code. Dat maakt het beveiligingslek nog eens extra gevaarlijk.

Wat kun je zelf doen tegen Log4Shell?

Om kort te zijn: je kunt er zelf niet zo heel veel tegen doen. Het probleem met Log4Shell moet worden opgelost bij de bedrijven, zoals Apple. Het is echter wel verstandig om altijd zo snel mogelijk updates en nieuwe versies van apps en iOS te installeren. Check dus regelmatig of er updates voor je iPhone of iPad klaarstaan en installeer ze.

Hoe je de iPhone moet updaten lees je in het artikel: zo installeer je de nieuwste iOS-versie. Wil je weten of er updates voor je favoriete apps zijn? Open dan de App Store, tik op je profielfoto rechtsboven en sleep het venster naar beneden. Tik vervolgens op ‘Werk alle bij’.

