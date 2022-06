iOS 16: zo knip-en-plak je tekst uit video’s op je iPhone

Apple heeft de functie ‘Livetekst’ uitgebreid in iOS 16. Je kan nu ook tekst uit video’s knippen-en-plakken op je iPhone. In dit artikel lees je hoe je dit doet.

Livetekst uit video’s: vanaf iOS 16 is het mogelijk

In iOS 15 gaf Apple ons de functie Livetekst. Hiermee kopiëren-en-plakken we teksten uit foto’s. Dit jaar doet nog een schepje boven op. Vanaf iOS 16 kan je ook livetekst vanuit video’s selecteren. Vervolgens kopieer je de geselecteerde tekst en plak je hem bijvoorbeeld in Pages of in de Notities-app.

De functie werkt onder meer in Foto’s en Safari. Bij apps als YouTube hebben wij deze functie helaas nog niet werkend gekregen, maar je kunt vooralsnog uitwijken naar de website van YouTube. In dit artikel leggen wij je stap voor stap uit hoe jij met Livetekst in iOS 16 uit video’s teksten ‘steelt’.

Zo stel je Livetekst in op je iPhone

Voordat je deze nieuwe functie gebruikt, moet je Live Text (of in het Nederlands: Livetekst) wel nog even aanzetten. Deze knop vind je bij de Instellingen-app onder het kopje ‘Algemeen’. Scrol vervolgens naar beneden en tik op ‘Taal en regio’. Daar staat onderaan de optie. Zet de schakelaar op groen. Vervolgens kan je Livetekst uit video’s selecteren in iOS 16. Volg het onderstaande stappenplan om dit ook op jouw iPhone toe te passen.

Open een filmpje op Safari of Foto’s met de tekst die je wilt kopiëren; Bekijk het filmpje in de volledige weergave; Pauzeer de video bij het stuk tekst dat je wil selecteren; Tik op de tekst en houd het lang ingedrukt; Selecteer de tekst die je wil kopiëren; Tik op kopiëren; Plak in een app naar keuze.

Let op: iOS 16 is nog niet beschikbaar voor het grote publiek. De nieuwste iPhone-update komt later dit jaar uit, maar is momenteel wel als testversie beschikbaar. Je moet daarom de publieke bèta van iOS 16 op je iPhone hebben om Live Text te kunnen gebruiken. Je kan de functie nu al wel gebruiken bij foto’s in iOS 15.

Let op: iOS 16 is nog niet beschikbaar voor het grote publiek. De nieuwste iPhone-update komt later dit jaar uit, maar is momenteel wel als testversie beschikbaar. Je moet daarom de publieke bèta van iOS 16 op je iPhone hebben om Live Text te kunnen gebruiken. Je kan de functie nu al wel gebruiken bij foto's in iOS 15.