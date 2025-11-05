iPhone 17 Pro: nu scherp geprijsd!

5 november 2025, 11:40
2 min leestijd
Live vertalingen via AirPods komt met iOS 26.2 alsnog naar de EU

Apple heeft aangekondigd dat de functie Live vertalingen via AirPods met de volgende update alsnog naar de EU komt – dit moet je erover weten.

Live vertalingen via AirPods komt toch naar de EU

Met Live vertalingen kun je iemand verstaan die een andere taal spreekt dan jijzelf. Als je bijvoorbeeld Engels spreekt en iemand spreekt Frans tegen je terug, kan Siri je via jouw AirPods in het Engels vertellen wat diegene heeft gezegd. De functie werkt het beste wanneer beide deelnemers aan een gesprek de functie gebruiken. Als je met iemand praat die geen AirPods draagt, dan kun je een live transcriptie in de taal van de ander op je iPhone laten weergeven.

Live vertalingen is beschikbaar voor de AirPods Pro 3, AirPods Pro 2 en de duurdere versie van de AirPods 4 (met actieve ruisonderdrukking). De functie werd gelanceerd in de VS en bepaalde andere landen met iOS 26, maar was tot nu toe niet beschikbaar in de EU. Volgens Apple was dit omdat er extra tijd nodig was om te voldoen aan de Digital Markets Act (DMA) van de EU.

live vertalingen AirPods
AirPods Pro 3

Vanaf iOS 26.2 bèta

De functie kan in de EU worden gebruikt vanaf de eerste iOS 26.2 bèta. Die is inmiddels al uitgebracht voor ontwikkelaars en een openbare bèta van iOS 26.2 volgt binnenkort. Apple heeft al aangegeven dat de update in december voor alle gebruikers beschikbaar zal komen.

Naast compatibele AirPods heb je voor de functie een iPhone 15 Pro of nieuwer nodig. Ook moet je Apple Intelligence hebben ingeschakeld en de Vertaal-app van Apple hebben geïnstalleerd. Nederlands wordt vooralsnog niet ondersteund, maar als je Engels spreekt kun je de functie binnenkort dus wel gebruiken. Vanaf iOS 26.1 ondersteunt Live vertalingen op AirPods de volgende talen:

  • Engels (VS)
  • Engels (VK)
  • Frans (Frankrijk)
  • Duits (Duitsland)
  • Portugees (Brazilië)
  • Spaans (Spanje)
  • Chinees – Vereenvoudigd (China)
  • Chinees – Traditioneel (China)
  • Japans
  • Koreaans
  • Italiaans

iOS 26 heeft daarnaast ook een ingebouwde functie voor Live vertalingen in de apps Berichten, Telefoon en FaceTime. Om die functie te gebruiken, hoef je geen AirPods te hebben.

Software iOS 26 Apple audio en tv Apple AirPods Pro 2 AirPods Pro 3 AirPods 4

