Deze iPhone-apps hebben nu al live activiteiten in iOS 16.1

In iOS 16.1 zitten nu live activiteiten en er zijn al verschillende apps die deze nieuwe functie gebruiken. Maar wat zijn deze ‘live activities’ precies en wat zijn de leukste apps?

iPhone-apps met live activiteiten

Een van de nieuwe functies in iOS 16.1 zijn live activiteiten (live activities). Hiermee kunnen apps een speciaal soort meldingen laten zien op het lockscreen en het nieuwe Dynamic Island van de iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max.

De functie is bij sommige apps ontzettend handig. Zo kun je bijvoorbeeld live voetbaluitslagen meteen op het lockscreen (of in het Dynamic Island) te zien krijgen, terwijl de wedstrijd nog gaande is.

Een app moet wel ondersteuning hebben ingebouwd voor de functie. Ontwikkelaars zijn daarom hard op weg om dit bij hun apps te doen. Wij hebben een lijst met de leukste apps die nu al ondersteuning hebben voor live activiteiten. Houd er wel rekening mee dat je bij sommige apps dan een betaald abonnement moet nemen of de betaalde versie moet hebben.

1. FotMob – Voetbal Uitslagen

In de app FotMob krijg je live de voetbal-uitslagen te zien. In de app kun je precies aangeven voor welke teams of welke wedstrijden je deze scores wilt zien.

FotMob - Voetbal Uitslagen FotMob AS 9,6 (3.590 reviews) Gratis via App Store via App Store

2. Sticky Timers and Countdowns

Met deze app kun je verschillende timers (tegelijk) op het lockscreen laten zien. Handig als je bijvoorbeeld een eitje aan het koken bent en ondertussen ook de kooktijd van de rijst moet bijhouden.

Sticky Timers and Countdowns Good Snooze Gratis via App Store via App Store

3. Posture Pal – Werk Houding

Zit jij vaak onderuitgezakt? Wil je hier verandering in brengen? Het enige wat je nodig hebt is je iPhone, je AirPods en de app Posture Pal. Let op: op dit moment werkt de app nog niet met de AirPods Pro 2.

Posture Pal - Werk Houding Good Snooze 9,8 (12 reviews) Gratis via App Store via App Store

4. Pestle: Recipe Organizer

Met Pestle kun je recepten die je op internet vindt opslaan en bewaren. Maar met de ingebouwde live activiteiten kun je de stappen in een recept bekijken of verschillende timers laten zien.

Pestle: Recipe Organizer Will Bishop 8,6 (10 reviews) Gratis via App Store via App Store

5. Carrot Weather

Met Carrot Weather wordt het checken van de weersverwachting zelfs leuk als het slecht weer is. Je kunt namelijk instellen hoe ‘goed gebekt’ de app is. Carrot weather laat je met live activities op het lockscreen van je iPhone onder andere zien als er een storm aan zit te komen.

CARROT Weather Grailr LLC € 17,99 via App Store via App Store

6. Just Press Record

Met deze app kun je makkelijk geluiden opnemen. De fragmenten worden ook gesynchroniseerd tussen al je iCloud-apparaten. En de app is nu dus ook op het Lockscreen te gebruiken.

Just Press Record Open Planet Software 7,4 (69 reviews) € 5,99 via App Store via App Store

