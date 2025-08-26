Liquid Silicone-hoesjes voor de iPhone 17 Pro (Max) in opvallende kleuren
Maurice Snijders
26 augustus 2025, 9:14
3 min leestijd
Liquid Silicone-hoesjes voor de iPhone 17 Pro (Max) in opvallende kleuren

Apple werkt naar verluidt aan nieuwe ‘Liquid Silicone’-hoesjes voor de iPhone 17 Pro en Pro Max, in acht verschillende jaren 1970-kleuren.

Liquid Silicone-hoesjes

Het bericht over de Liquid Silicone-hoesjes is afkomstig van Majin Bu, die wel vaker informatie deelt over aankomende Apple-producten. De serie hoesjes bestaat uit acht varianten met een matte afwerking en een zachte textuur. De hoesjes hebben meerdere uitsparingen voor het bevestigen van een draagkoord, dat apart verkrijgbaar is.

Bu heeft het over de kleuren Deep orange (Diep oranje), Pale orange (Licht oranje), Grass green (Grasgroen), Celadon (Grijsgroen), Fog purple (Mistpaars), Grey blue (Grijsblauw), Dark blue (Donkerblauw) en Midnight black (Middernachtzwart), maar het is onduidelijk of Apple deze namen ook echt gaat gebruiken.

Liquid Silicone

Bu beweert dat Apple aanvankelijk andere kleuren heeft geprobeerd, waaronder Black (Zwart), Crag gray (Rotsgrijs), Carambola (Carambolageel), Tannin (Tannineblauw) en Lake green (Meergroen). Apple zou deze kleuren inmiddels hebben afgewezen. Bu suggereert verder dat sommige van deze kleuren mogelijk nog als seizoensvarianten verschijnen die Apple pas op een later tijdstip uitbrengt.

Liquid Silicone

TechWoven-hoesjes

Bu heeft eerder afbeeldingen gedeeld van nieuwe zogenaamde TechWoven-hoesjes voor iPhone 17-modellen, die naar verluidt de FineWoven-hoesjes vervangen die Apple na de lancering van de iPhone 16 uit de handel heeft genomen. Volgens Bu zijn de Liquid Silicone-hoesjes van Apple gericht op een breder publiek dan de TechWoven-hoesjes. Ze zouden goedkoper zijn en verkrijgbaar in meer verschillende kleuren.

Liquid Silicone-hoesjes verschijnen in september

Het is nog onduidelijk of deze hoesjes echt zijn. De naam ‘Liquid Silicone’ lijkt in elk geval gebaseerd te zijn op het nieuwe ‘Liquid Glass’-ontwerp van iOS 26. Bu heeft geregeld gelijk als het gaat om Apple-geruchten, maar ook weer niet altijd. Lang hoeven we niet meer te wachten, want het ziet er naar uit dat Apple de nieuwe ‌iPhone 17‌-modellen op dinsdag 9 september onthult.

Bronnen afbeeldingen: majin bu, majin bu
Geruchten iPhone Apple iPhone 17 Pro iPhone 17 Pro Max

Apple iPhone 17 Pro
Apple iPhone 17 Pro

